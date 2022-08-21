В сентябре в столице пройдет Фестиваль фейерверков Vilniaus fejerijos

Несмотря на намерения столицы отказаться от мощных фейерверков, власти Вильнюса все же выдали разрешение на проведение ежегодного Фестиваля фейерверков Vilniaus fejerijos. Правда, самоуправление более не будет его патроном.

Праздник состоится 24 сентября на традиционном месте – в парке Вингис. Организаторы обещают незабываемое шоу огня и салютов, лазеров, света и проекций. В конкурсной программе сразятся команды заграничных пиротехников.

Напомним, что некоторые города страны отказываются от фейерверков на городских мероприятиях. В их числе — Вильнюс, Каунас и Клайпеда. Так они оберегают природу.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.