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В сентябре в столице пройдет Фестиваль фейерверков Vilniaus fejerijos

Автор Анжелика Орлёнок
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Несмотря на намерения столицы отказаться от мощных фейерверков, власти Вильнюса все же выдали разрешение на проведение ежегодного Фестиваля фейерверков Vilniaus fejerijos. Правда, самоуправление более не будет его патроном.

В сентябре в столице пройдет Фестиваль фейерверков Vilniaus fejerijos

В сентябре в столице пройдет Фестиваль фейерверков Vilniaus fejerijos

Праздник состоится 24 сентября на традиционном месте – в парке Вингис. Организаторы обещают незабываемое шоу огня и салютов, лазеров, света и проекций. В конкурсной программе сразятся команды заграничных пиротехников.

Напомним, что некоторые города страны отказываются от фейерверков на городских мероприятиях. В их числе — Вильнюс, Каунас и Клайпеда. Так они оберегают природу.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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