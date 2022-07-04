В Швейцарии обсудят принципы послевоенного восстановления Украины

Лидеры нескольких стран, в том числе и премьер Литвы Ингрида Шимоните, а также международные организации и украинские чиновники обсудят основные принципы послевоенного восстановления Украины на конференции, которая начинается сегодня в швейцарском Лугано.

В международном сообществе говорят о новом «плане Маршалла» – по аналогии с программой восстановления Европы после Второй мировой войны, предложенной госсекретарем США Джорджем Маршаллом.

Как отмечает агентство Франс-Пресс, конференция не будет посвящена непосредственно сбору средств. Ее участники попытаются выработать основные принципы и приоритеты восстановления, которое должно начаться еще до того, как закончится война.

В числе прочих в конференции принимает участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и около 100 других делегатов из Украины.

В числе схем финансирования восстановления Украины – новый фонд, который намерен создать Европейский банк реконструкции и развития. В нем может быть собрано около 100 млрд евро от членов ЕС и других государств мира.

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