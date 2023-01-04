Помощь Украинцам

В тароматах IKI можно сделать пожертвование в пользу «Продовольственного банка», Blue/Yellow или Красного Креста

Автор RADIO•R
Goluboe Dobroe Utro Instagram Istorija Publikacija V Facebook O Sportivnom Meroprijatii 640 400 Piks. 1350 250 Piks.

С недавнего времени в тароматах IKI можно не только получить залог за возврат тары, но и сделать пожертвование в пользу трех организаций.

В тароматах IKI можно сделать пожертвование в пользу «Продовольственного банка», Blue/Yellow или Красного Креста

В тароматах IKI можно сделать пожертвование в пользу Maisto bankas, Blue/Yellow или Красного Креста

Нажатием нескольких кнопок люди могут поддержать Maisto bankas, организацию Blue/Yellow или Красный Крест. Эта опция уже доступна в 124 магазинах сети IKI.

Представители компании говорят, что IKI постоянно реализует различные инициативы, направленные на снижение уровня бедности и социальной изоляции. Но на этот раз география поддержки вышла за пределы Литвы, открывая возможности для пожертвований украинцам.

Эта инициатива, позволяющая напрямую жертвовать средства организации, поддерживающей украинцев, является уникальной. Такие решения еще не были внедрены ни в Литве, ни в других европейских странах.

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