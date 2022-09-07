В Украине потребуется разминировать чуть менее 200 тыс. кв. километров

В Украине после войны потребуется разминирование на 185 тысячах квадратных километров — об этом рассказал представитель украинской Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Такие уточненные данные были представлены после углубленного анализа характера боевых действий по разным регионам. Эта площадь равна, например, всей территории Сирии, чуть больше территории всех трех стран Балтии вместе взятых и немного меньше всей территории Беларуси.

Если бы война закончилась прямо сейчас, саперам пришлось бы ликвидировать минные поля и обезвреживать многочисленные неразорвавшиеся боеприпасы на огромных площадях.

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