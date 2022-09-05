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В Украине только 40% школ могут принять учеников

Автор RADIO•R
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Только 40% школ на территории Украины готовы принять учеников в новом учебном году, сообщает Би-би-си. В Киевском регионе 75% школ могли бы начать работать, но реально готовы были к первому сентября только 25%.

В Украине только 40% школ могут принять учеников

В Украине только 40% школ могут принять учеников

Здания нужно ремонтировать после многочисленных обстрелов и боевых действий. На это уйдут месяцы, и поэтому многие школы начнут работу в дистанционном режиме.

Также в режим онлайн перейдут те школы, здания которых не оборудованы бункерами.

Украинские власти утверждали, что в результате бомбежек и обстрелов пострадало 2199 учебных заведений, 225 из них полностью разрушены.

В Украине только 40% школ могут принять учеников

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