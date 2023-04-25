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В Украину отправились первые три радара, закупленные в рамках благотворительной акции Radarom

Автор RADIO•R
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Три радара, закупленные в рамках благотворительной акции Radarom, уже отправлены в Украину, остальные 13 прибыли в Литву и готовятся к транспортировке. Об этом сообщила организация Blue/Yellow.

В Украину отправились первые три радара, закупленные в рамках благотворительной акции Radarom

В Украину отправились первые три радара, закупленные в рамках благотворительной акции Radarom. Фото – Erikas Ovčarenko/BNS

Подчеркивается, что это крупногабаритные устройства специального назначения, которые непросто передать из-за согласования документации, разрешений и транспортировки.

Процедуры закупки и отправки в Литву 12 штатных стационарных и четырех мобильных РЛС специального назначения заняли около месяца.

Напоминаем, что акция под названием Radarom! («Давай Радарить!») проходила с начала января по 24 февраля. В ходе акции была собрана сумма в размере 14 млн евро.

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