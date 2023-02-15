В Великокняжеском дворце будет выставлено 33 шедевра живописи из Львова

По случаю 700-летия Вильнюса Украина передает в дар выставку 33 шедевров живописи из двух главных отделений Львовской национальной художественной галереи имени Бориса Возницкого, которые находятся во дворце Потоцких и дворце Лозинского.

В мирное время, когда культурное наследие не находится под угрозой, такую коллекцию не стали бы вывозить из Львова.

Отбор картин известных итальянских, немецких, фламандских, испанских, австрийских, польских и других художников XV-XX веков для этой выставки был сделан таким образом, чтобы в Вильнюсе можно было увидеть работы тех же мастеров из коллекций литовских правителей и вельмож.

Все они будут представлены на международной выставке в Великокняжеском дворце.

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