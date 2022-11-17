В Вильнюсе будут обучать делать окопные свечи для украинских военных

В это воскресенье, 20 ноября, все желающие приглашаются в столичный район Жверинас (у парка Вингис) на мастер-класс по изготовлению окопных свечей для украинских военных. Такие свечи используются военными для обогрева, сушки одежды и приготовления пищи.

На акцию организаторы просят приносить консервные банки, остатки свечей и гофрокартона.

Окопные свечи делаются в небольших жестяных баночках, как, например, от корма для животных. Такая свечка дает довольно большое пламя и много тепла, при этом гореть может до трех часов.

Эти свечи используют для обогрева, освещения, сушки одежды, а также приготовления пищи.

Кроме того, в Вильнюсе возле церкви Святой Троицы открыт пункт приема свечей и парафино- воскопродуктов пчеловодства для изготовления окопных свечей.

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