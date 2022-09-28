В Вильнюсе можно присоединиться к тем, кто плетет маскировочные сети в помощь Украине

Каждый будний день с 18 до 21 в подземном переходе у торгового центра «Европа» в Вильнюсе можно присоединиться к инициативе «Литовского союза стрелков» и сплести маскировочные сети в помощь Украине.

Маскировочные (камуфляжные) сети — это сети с закрепленными на них лоскутами ткани и пленки. Они нужны для того, чтобы спрятать вооружение, технику, огневые точки, окопы, укрытия и другие военные объекты от разведки противника.

Первые «плетущие» сети назвали себя «Пауками Вильнюса» и создали одноименную группу в фейсбуке. Сейчас в группе около 700 участников. Плести маскировочные сети — дело не совсем простое. Нужно закупить сети-основу и ткань природных цветов в соответствии с временем года. Например, сейчас это — черный, коричневый, зеленый, песочный, хаки. Затем необходимо нарезать ткань определенным образом и вплести в сеть максимально приближенно к естественной расцветке.

Здесь не обойтись без совета со стороны более опытного члена команды. Одним словом, это дело времени. Важно набить руку, но само по себе занятие — весьма медитативное, и даже немного творческое.

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