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В Вильнюсе начал работать Украинский культурный центр

Автор RADIO•R
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В минувшую субботу в Вильнюсе открылся Украинский культурный центр. Центр находится в Академии образования Университета им. Витаутаса Великого.

В Вильнюсе начал работать Украинский культурный центр

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotr. Robertas Dačkus

Первая леди Украины Елена Зеленская назвала Центр уникальным примером литовско-украинского сотрудничества – безопасным убежищем для находящихся в Литве 50 000 военных беженцев.

Супруга президента Украины подчеркнула, что беженцы с первых дней войны почувствовали «искреннюю и мощную поддержку Литвы».

Украинский центр, инициированный и спонсируемый первыми леди Литвы и Украины, был учрежден с тем, чтобы появилось открытое пространство для культуры, образования и общественных услуг для украинской общины в Литве.

Фото – lrp.lt

 

В Вильнюсе начал работать Украинский культурный центр

SRTFondas

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