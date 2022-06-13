В Вильнюсе начал работать Украинский культурный центр

В минувшую субботу в Вильнюсе открылся Украинский культурный центр. Центр находится в Академии образования Университета им. Витаутаса Великого.

Первая леди Украины Елена Зеленская назвала Центр уникальным примером литовско-украинского сотрудничества – безопасным убежищем для находящихся в Литве 50 000 военных беженцев.

Супруга президента Украины подчеркнула, что беженцы с первых дней войны почувствовали «искреннюю и мощную поддержку Литвы».

Украинский центр, инициированный и спонсируемый первыми леди Литвы и Украины, был учрежден с тем, чтобы появилось открытое пространство для культуры, образования и общественных услуг для украинской общины в Литве.