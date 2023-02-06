В Вильнюсе открыли центр для активных представителей украинского гражданского общества

В Вильнюсе в помещении Фонда «Открытая Литва» начал работать Ukreate Hub — центр для расширения возможностей сети активных представителей украинского гражданского общества.

Речь идет об учителях, ученых, интеллектуалах, журналистах и культурных активистах, которые переехали в Литву.

В долгосрочной перспективе цель проекта — внести вклад в укрепление украинского гражданского общества и подготовку активистов к возвращению в Украину.

Программа центра включает интеллектуальные дискуссии о будущем Украины, семинары по генерации идей, инкубацию проектов, программы стажировок, резиденцию для правозащитников и т.д.

Источник