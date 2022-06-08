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В Вильнюсе появится Украинский центр для украинцев в Литве

Автор RADIO•R
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11 июня в Вильнюсе в Академии образования Университета Витаутаса Великого откроется Украинский центр для украинской общины в Литве.

В Вильнюсе появится Украинский центр для украинцев в Литве

Учреждение этого центра инициировано первыми леди Литвы и Украины, чтобы у украинцев в Литве было свое культурное, образовательное пространство, место получения необходимых для общины услуг.

Центр основан общими усилиями президентской службы, посольства Украины и университета.

«Это первый в мире подобный центр, который не только сплотит украинскую общину, но и позаботиться о потребностях людей», – сказала супруга президента Литвы Диана Науседене.

По словам первой леди, Украинский центр будет участвовать в активной академической деятельности, сплочении интеллектуалов, культурной дипломатии. Он будет представлять Украину, ее культуру и самобытность в Литве и в международном пространстве. А в будущем – поможет Украине подготовиться к членству в Евросоюзе.

Источник
Фото – lrp.lt

В Вильнюсе появится Украинский центр для украинцев в Литве

SRTFondas

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