В Вильнюсе появится Украинский центр для украинцев в Литве

11 июня в Вильнюсе в Академии образования Университета Витаутаса Великого откроется Украинский центр для украинской общины в Литве.

Учреждение этого центра инициировано первыми леди Литвы и Украины, чтобы у украинцев в Литве было свое культурное, образовательное пространство, место получения необходимых для общины услуг.

Центр основан общими усилиями президентской службы, посольства Украины и университета.

«Это первый в мире подобный центр, который не только сплотит украинскую общину, но и позаботиться о потребностях людей», – сказала супруга президента Литвы Диана Науседене.

По словам первой леди, Украинский центр будет участвовать в активной академической деятельности, сплочении интеллектуалов, культурной дипломатии. Он будет представлять Украину, ее культуру и самобытность в Литве и в международном пространстве. А в будущем – поможет Украине подготовиться к членству в Евросоюзе.

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Фото – lrp.lt