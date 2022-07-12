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В Вильнюсе проходит конференция по восстановлению Украины

Автор RADIO•R
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Министерство экономики и инноваций Литвы в Вильнюсе проводит конференцию, в ходе которой представители политики, бизнеса и экспертного сообщества обсуждают планы восстановления Украины.

В Вильнюсе проходит конференция по восстановлению Украины

Laima Penek | LRV nuotr.

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте отметила, что Литва может продемонстрировать лидерство всему миру, предоставив не только военную и политическую поддержку Украине и ее народу, но и предложения по восстановлению инфраструктуры и экономики страны.

По ее словам, необходимо срочно восстановить критически важную для функционирования государства инфраструктуру. Важнейшим приоритетом является обновление инфраструктуры, обеспечивающей снабжение больниц и поликлиник, дорог и мостов, поставок воды, электричества, газа и отопления.

Кроме того, речь пойдет о восстановлении Украины после войны.

В конференции принимают участие премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте и другие представители государственного сектора, а также Европейского Парламента, Европейской Комиссии и литовского бизнеса.

В Вильнюсе проходит конференция по восстановлению Украины

Laima Penek | LRV nuotr.

В Вильнюсе проходит конференция по восстановлению Украины

SRTFondas

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