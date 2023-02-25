Добрый вечер, мі з украінского мітінгу

В Вильнюсе прошел митинг-шествие в поддержку Украины.

Символично начальной точкой был выбран сквер, где установлен памятник Тарасу Шевченко.

Люди с украинскими, литовскими и белорусскими (бело-красно-белыми) флагами прошли по центральным улицам города. Ритм и настроение шествию придавал украинский фольклорный коллектив «Намисто».

На Кафедральной площади, где был установлен российский танк, подбитый в Украине, со словами поддержки защищающейся страны выступили дипломаты и инфлюэнсеры.

Затем шествие продолжилось и достигло площади Независимости. У Сейма состоялся концерт солидарности «Свобода светит: RADAROM!», во время которого произнесли речи политики, в частности президент Литвы Гитанас Науседа и спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.