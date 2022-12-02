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В Вильнюсе состоится Парламентская ассамблея Литвы, Польши и Украины

Автор RADIO•R
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В Вильнюсе на следующей неделе соберется на заседание Парламентская ассамблея Литвы, Польши и Украины. Об этом сообщил Отдел по связям с общественностью Сейма Литвы.

В Вильнюсе состоится Парламентская ассамблея Литвы, Польши и Украины

В Вильнюсе состоится Парламентская ассамблея Литвы, Польши и Украины

«В это непростое для Украины и Европы время особенно важно скоординировать действия, тесно сотрудничать парламентам Литвы, Польши и Украины и заручиться международной поддержкой», — говорит спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.

Для участия в заседании Ассамблеи 6 — 7 декабря приедут председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и маршалок Сената Польши Томаш Гродзкий.

В Вильнюсе состоится Парламентская ассамблея Литвы, Польши и Украины

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