В Вильнюсе состоится Парламентская ассамблея Литвы, Польши и Украины

В Вильнюсе на следующей неделе соберется на заседание Парламентская ассамблея Литвы, Польши и Украины. Об этом сообщил Отдел по связям с общественностью Сейма Литвы.
«В это непростое для Украины и Европы время особенно важно скоординировать действия, тесно сотрудничать парламентам Литвы, Польши и Украины и заручиться международной поддержкой», — говорит спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.
Для участия в заседании Ассамблеи 6 — 7 декабря приедут председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и маршалок Сената Польши Томаш Гродзкий.
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