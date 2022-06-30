В Вильнюсской библиотеке появится стеллаж с украинской литературой

В Вильнюсской центральной библиотеке будет оборудован стеллаж с украинскими книгами.

Эта инициатива направлена на популяризацию украинской литературы и проводится под патронажем первой леди Украины Елены Зеленской, которая ратует за активное развитие международных культурных связей. На стеллаже появятся наиболее ценные и весомые произведения украинской литературы, а также переводные издания.

К инициативе присоединяется мэрия столицы, Посольство Украины в Литве и Дом Украины в Вильнюсе.

Идея подобного литературного проекта родилась еще до войны, а сейчас нашла свое воплощение. Как подчеркивают инициаторы и вдохновители проекта, сейчас «среди хаоса и разрушения» стало еще важнее сохранить украинскую культуру, найти вдохновение, силу и отдохновение в творчестве.

Первый стеллаж с украинской литературой открылся в Австрийской национальной библиотеке еще в апреле. Аналогичные стеллажи есть также в Центральной библиотеке Гааги, Национальном центре искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже и Центральной библиотеке Риги.

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