Важная информация для украинских военных беженцев

Департамент миграции сообщает информацию, важную для украинских военных беженцев. Те из них, кто оказался в Литве до середины сентября 2022 года, получили временный вид на жительство сроком на один год. Департамент миграции призывает таких лиц поторопиться и подать заявление на получение цифрового разрешения на временное проживание в стране через литовскую информационную систему миграции MIGRIS.
Украинские военные беженцы, которые вовремя не поменяли разрешение на временное проживание в Литве, могут столкнуться с проблемами при получении некоторых медицинских услуг, оформлении социальных пособий, пособий на детей, оформлении расходов на отопление жилья, компенсации за горячую или холодную воду и т.д.
Посмотреть, как подать заявление на изменение цифрового разрешения на временное проживание в Литве, можно здесь
В случае возникновения вопросов о личных данных при заполнении заявления, украинским военным беженцам рекомендуется обращаться в отдел Миграции, обслуживающий иностранцев, в рабочее время.
Вы можете найти их список здесь:
- Вильнюс, Vytenio g. 18;
- Каунас , A. Juozapavičiaus pr. 57;
- Клайпеда, Kauno g. 6;
- Шяуляй, Aušros al. 19;
- Паневежис, Beržų g. 46;
- Алитус, Jotvingių g. 8;
- Мариямполе, Kęstučio g. 1;
- Таураге, Stoties g. 15;
- Тельшяй, Žemaitės g. 34;
- Утена, Maironio g. 4;
- Висагинас, Veteranų g. 13;
- Шальчининкай, Architekto g. 4;
- Электренай, Draugystės g. 32.
Беженцы, приехавшие в Литву в середине осени 2022 года и позднее, получили вид на жительство сразу на два года. Таким иностранцам в настоящее время менять какие-либо документы не нужно.
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