Важная информация для украинских военных беженцев

Департамент миграции сообщает информацию, важную для украинских военных беженцев. Те из них, кто оказался в Литве до середины сентября 2022 года, получили временный вид на жительство сроком на один год. Департамент миграции призывает таких лиц поторопиться и подать заявление на получение цифрового разрешения на временное проживание в стране через литовскую информационную систему миграции MIGRIS.

Украинские военные беженцы, которые вовремя не поменяли разрешение на временное проживание в Литве, могут столкнуться с проблемами при получении некоторых медицинских услуг, оформлении социальных пособий, пособий на детей, оформлении расходов на отопление жилья, компенсации за горячую или холодную воду и т.д.

Посмотреть, как подать заявление на изменение цифрового разрешения на временное проживание в Литве, можно здесь

В случае возникновения вопросов о личных данных при заполнении заявления, украинским военным беженцам рекомендуется обращаться в отдел Миграции, обслуживающий иностранцев, в рабочее время.

Вы можете найти их список здесь:

Вильнюс, Vytenio g. 18;

Каунас , A. Juozapavičiaus pr. 57;

Клайпеда, Kauno g. 6;

Шяуляй, Aušros al. 19;

Паневежис, Beržų g. 46;

Алитус, Jotvingių g. 8;

Мариямполе, Kęstučio g. 1;

Таураге, Stoties g. 15;

Тельшяй, Žemaitės g. 34;

Утена, Maironio g. 4;

Висагинас, Veteranų g. 13;

Шальчининкай, Architekto g. 4;

Электренай, Draugystės g. 32.

Беженцы, приехавшие в Литву в середине осени 2022 года и позднее, получили вид на жительство сразу на два года. Таким иностранцам в настоящее время менять какие-либо документы не нужно.

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