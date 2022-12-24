Виктория Чмилите-Нильсен: «Хочу искренне поблагодарить всех тех, кто в это нелегкое время проявил человеческое сострадание и гражданскую позицию»

В канун Рождества и наступающего 2023 года Председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен обратилась к жителям страны.

«Дорогие сограждане!

Уходящий год преподнес нам много сложнейших испытаний. В первую очередь это связано со вторжением в Украину, которое привело к крупномасштабной войне на Европейском континенте с ужасающими разрушениями, страданиями и человеческими жертвами. Наш долг — и как государства, и как граждан Литвы, — всячески помогать пострадавшим от этого безумия. Мы это делаем и будем делать впредь.

В этой связи хочу искренне поблагодарить всех тех, кто в это нелегкое время проявил человеческое сострадание и гражданскую позицию. Спасибо вам за ваше понимание, за стойкость и солидарность.

Мы делаем много и, обещаю, сделаем еще больше, чтобы негативные последствия этого безумия как можно меньше отразились на благосостоянии всех жителей Литвы.

Наступающий год, видимо, также будет полон вызовов. Однако я глубоко убеждена, что вместе мы сможем их преодолеть. Поздравляю с наступающим Новым годом и Рождеством! Доброго здоровья вам и вашим близким, семейного благополучия и счастья в Новом году!»