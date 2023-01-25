Вильнюс получил статус «Города-спасителя» украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Вильнюсу статус «Города-спасителя» украинцев. Это звание Вильнюс заслужил своей активной поддержкой Украины и украинских беженцев.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, принимая награду от имени города, заявил, что столица готова оказать Украине еще больше гуманитарной помощи.

В частности, была выделена символическая сумма в размере 700 тыс. евро в помощь Украине в честь 700-летия Вильнюса. Она будет направлена на нужды Киева и Львова, городов-партнеров Вильнюса.

Ранее статус «Города-спасителя» получили также польские города Пшемысль и Жешув, а также столица Чехии Прага.

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