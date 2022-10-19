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Вильнюс приглашает столичные галереи и музеи присоединиться к инициативе SU-MENĖK

Автор Анжелика Орлёнок
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Инициатива SU-MENĖK готовится к следующему сезону, который пройдет уже в следующем году. А до 7 ноября все Вильнюсские галереи, музеи и другие пространства современного искусства могут подавать анкеты участников.

Вильнюс приглашает столичные галереи и музеи присоединиться к инициативе SU-MENĖK

Вильнюс приглашает столичные галереи и музеи присоединиться к инициативе SU-MENĖK. Фото Саулюса Жюры

SU-MENĖK — это проект по популяризации современного искусства. Он включает в себя экскурсии, встречи с авторами выставок, просветительские мероприятия и многое другое. А путешествуя по маршруту SU-MENĖK, можно было посетить не только арт-площадки, но и приостановиться и рассмотреть художественные объекты, которые находятся в самом городе.

Вернувшись после пандемии, проект зафиксировал в этом году двукратный рост посещаемости. Некоторые галереи были даже переполнены и не успели принять всех желающих. Специальный арт-автобус во время действия кампании бесплатно доставлял посетителей на три десятка арт-остановок.

На маршруте SU-MENĖK в этом году можно было посетить

  • Музей прикладного искусства и дизайна,
  • Дом-музей Марии и Юргиса Шлапялисов,
  • Художественный музей дворца Радвилов,
  • Художественный музей Витаутаса Касюлиса,
  • Дом -Музей Казиса Варнялиса,
  • музей Самуэля Бака,
  • музей МО,
  • Центр визуальных искусств Йонаса Мекаса,
  • Центр познания литовского искусства Tartle,
  • Вильнюсский центр графического искусства,
  • Культурный комплекс SODAS 2123,
  • Национальную художественную галерею,
  • The Rooster Gallery,
  • Галерею GODÒ,
  • «Арт-инкубатор Ужуписа»
  • Галерею Galera,
  • Текстильную галерею Вильнюсской академии художеств Artifex,
  • Open Gallery,
  • Вильнюсскую художественную галерею для детей и молодежи,
  • Галерею Pamėnkalnio,
  • Menų tiltas,
  • The Room,
  • Editorial,
  • Arka,
  • terra recognita,
  • Kuntskamera,
  • Meno niša,
  • Vartai,
  • (AV17),
  • Aidas.
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