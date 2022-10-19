Вильнюс приглашает столичные галереи и музеи присоединиться к инициативе SU-MENĖK

SU-MENĖK — это проект по популяризации современного искусства. Он включает в себя экскурсии, встречи с авторами выставок, просветительские мероприятия и многое другое. А путешествуя по маршруту SU-MENĖK, можно было посетить не только арт-площадки, но и приостановиться и рассмотреть художественные объекты, которые находятся в самом городе.

Вернувшись после пандемии, проект зафиксировал в этом году двукратный рост посещаемости. Некоторые галереи были даже переполнены и не успели принять всех желающих. Специальный арт-автобус во время действия кампании бесплатно доставлял посетителей на три десятка арт-остановок.

На маршруте SU-MENĖK в этом году можно было посетить