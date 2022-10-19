Вильнюс приглашает столичные галереи и музеи присоединиться к инициативе SU-MENĖK

Инициатива SU-MENĖK готовится к следующему сезону, который пройдет уже в следующем году. А до 7 ноября все Вильнюсские галереи, музеи и другие пространства современного искусства могут подавать анкеты участников.
SU-MENĖK — это проект по популяризации современного искусства. Он включает в себя экскурсии, встречи с авторами выставок, просветительские мероприятия и многое другое. А путешествуя по маршруту SU-MENĖK, можно было посетить не только арт-площадки, но и приостановиться и рассмотреть художественные объекты, которые находятся в самом городе.
Вернувшись после пандемии, проект зафиксировал в этом году двукратный рост посещаемости. Некоторые галереи были даже переполнены и не успели принять всех желающих. Специальный арт-автобус во время действия кампании бесплатно доставлял посетителей на три десятка арт-остановок.
На маршруте SU-MENĖK в этом году можно было посетить
- Музей прикладного искусства и дизайна,
- Дом-музей Марии и Юргиса Шлапялисов,
- Художественный музей дворца Радвилов,
- Художественный музей Витаутаса Касюлиса,
- Дом -Музей Казиса Варнялиса,
- музей Самуэля Бака,
- музей МО,
- Центр визуальных искусств Йонаса Мекаса,
- Центр познания литовского искусства Tartle,
- Вильнюсский центр графического искусства,
- Культурный комплекс SODAS 2123,
- Национальную художественную галерею,
- The Rooster Gallery,
- Галерею GODÒ,
- «Арт-инкубатор Ужуписа»
- Галерею Galera,
- Текстильную галерею Вильнюсской академии художеств Artifex,
- Open Gallery,
- Вильнюсскую художественную галерею для детей и молодежи,
- Галерею Pamėnkalnio,
- Menų tiltas,
- The Room,
- Editorial,
- Arka,
- terra recognita,
- Kuntskamera,
- Meno niša,
- Vartai,
- (AV17),
- Aidas.