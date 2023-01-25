Вильнюсский фестиваль света: инструкция по тому, как все найти, ничего не пропустить и отлично провести время

Сегодня в столице начинается Вильнюсский фестиваль света, который продлится до 28 января. Все экспонаты фестиваля будут освещены каждый вечер с 18 до 23 часов, а на ночь их будут отключать. Тем, кто с нетерпением ждет возможности п олюбоваться ночной столицей и 25 — 28 января прогуляться по уличной галерее 5-го Вильнюсского фестиваля в Старом городе, организаторы мероприятия советуют, как все увидеть, не заблудиться и отлично провести время.

Сориентироваться поможет карта

Карту фестиваля с самыми важными объектами можно найти на сайте Вильнюсского фестиваля света lightfestival.lt, в мобильном приложении или в буклетах.

На маршруте фестиваля — 18 инсталляций

Вильнюсский фестиваль света, посвященный 700-летию города, представляет 18 уникальных работ известных авторов. Это объемные световые и звуковые инсталляции, видеопроекции, динамические и интерактивные арт-конструкции. Обойти всю экспозицию светового искусства, расположенную в Старом городе Вильнюса, можно, пройдя по маршруту фестиваля от Кафедральной площади в сторону Президентского дворца. А далее — по улицам Liejyklos и Vilniaus в сторону костела Šv. Kotrynos. По улице Vokiečių можно будет пройти к Ратушной площади, а затем по улицам Savičiaus, Augustijonų, Bokšto дойти до сквера K. Sirvydo и улицы Šv. Jono.

Компасом станет мобильное приложение

Самый удобный способ найти все объекты Вильнюсского фестиваля света — это мобильное приложение. Его можно загрузить или обновить в App Store: http://bit.ly/vilniuslightfestival или Google Play http://bit.ly/vilniuslightfestival1. В приложении легко найти места, адреса, описания арт-объектов, время работы и практические рекомендации по работе общественного транспорта и парковкам, а также информацию для людей с ограниченными возможностями.

Инфоцентр, буклеты, волонтеры и уличные кафе

Буклеты фестиваля с картой можно будет взять в Вильнюсском туристическом информационном центре (ул. Pilies, 2) или в информационном центре Вильнюсского самоуправления (пр. Konstitucijos, 3, 1-й этаж). Во время фестиваля буклетики будут также распространять волонтеры, которых легко узнать по ярко-желтым жилеткам. Они смогут ответить на все вопросы, связанные с фестивалем.

Посетители фестиваля, отправившиеся на встречу с городом-именинником, смогут согреться и отдохнуть в зоне уличных кафе в K. Sirvydo сквере. Купить горячие напитки и еду можно будет 25 — 28 января до 23 часов.

Ограничения движения во время Фестиваля света

25 января с 18 до 23 час. будет запрещено движение транспортных средств (включая общественный транспорт) по улицам Tilto, T. Vrublevskio, Šventaragio, L. Stuokos-Gucevičiaus, Šventaragio, Barboros Radvilaitės и участке ул. Maironio gatvės от ул. Barboros Radvilaitės до ул. Aukštaičių.

25 – 26 января с 18 до 23 час., а 27 – 28 января — с 16 до 23 час. будет запрещено движение транспортных средств по улицам Universiteto, Dominikonų, Šv. Jono, Švarco и участке ул. Gaono от ул. Švarco до ул. Šv. Jono.

Изменения в маршрутах движения общественного транспорта

В честь дня рождения столицы весь общественный транспорт 25 января будет возить пассажиров бесплатно. Кроме того, в дни праздника с 18 до 21:30 час. будут чаще курсировать скорые автобусы маршрутов 1G, 4G и 6G, а также автобусы 10, 22, 33, 43, 52 и 53 и троллейбусы маршрутов 2, 3, 4 и 17. А автобусы маршрута 4G будут дополнительно останавливаться на остановке Rinktinės.

Из-за ограничений движения на подъездах к Кафедральной площади, временно изменятся трассы и расписания автобусов 10, 11, 33 и 89. Все схемы измененный маршрутов можно найти на специальной странице.

Источники тут и тут.

Фото — Ярослав Сизов, Slava’s Blog

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