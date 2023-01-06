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Вниманию вильнюсцев. В желтую и зеленую парковочные зоны включаются новые улицы

Автор Анжелика Орлёнок
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Вниманию жителей Вильнюса. С 9 и 16 января в столице в зеленую и желтую зоны парковки попадут новые улицы. Это изменение вступает в силу после того, как 1 июля минувшего года Вильнюсский горсовет утвердил обновленные границы платных зон.

Вниманию вильнюсцев. В желтую и зеленую парковочные зоны включаются новые улицы

Вниманию вильнюсцев. В желтую и зеленую парковочные зоны включаются новые улицы. Фото Вильнюсского самоуправления

С 9 января в желтую зону включаются:

  • ул. Vitebsko (44 места);
  • ул. Krivūlės (35 мест);
  • ул. Lapų (20 мест);
  • ул. Rasų (30 мест);
  • ул. Linkmenų (45 мест);
  • ул. Kernavės, 84 (27 мест);
  • ул. Labanoro (16 мест).

Важно обратить внимание, что в переходный период (с 9 по 22 января) водители, которые припарковались в этих местах и не оплатили парковку, не будут оштрафованы. Их лишь предупредят информационным сообщением с напоминанием об этом.

С 23 января в этих местах будет осуществляться обычный контроль. Контролеры будут проверять не только то, оплачена ли парковка, но и не нарушают ли водители при парковке Правила дорожного движения. В случае нарушений водителям будут присылать об этом сообщения.

Желтую зону с 16 февраля пополнят еще несколько улиц:

  • ул. Manufaktūrų (47 мест);
  • ул. Kaukysos (12 мест).

С 16 января расширится и зеленая зона, в которую попадают:

  • ул. Pelesos (195 мест);
  • ул. Žirmūnų (32 места);
  • ул. Antakalnio (50 мест);
  • ул. Lakūnų (95 мест);
  • ул. S. Žukausko (161 место);
  • ул. J. Kubiliaus (76 мест);
  • ул. Žygio (73 места);
  • ул. Minties (159 мест).

Переходный период на этих улицах будет действовать с 16 до 27 января, в обычном режиме парковочный контроль начнет осуществляться с 28 января.

Оплата парковки

Жители города смогут приобрести долгосрочные разрешения на парковку в тот день, когда вступает в силу новое правило. Разрешение удобнее всего заказывать на интернет-странице judu.lt или в центрах обслуживания клиентов JUDU:

  • пр. Gedimino, 9A;
  • ул. Geležinkelio, 16;
  • пр. Konstitucijos, 3.

В Вильнюсе парковку в платных местах можно оплачивать с помощью мобильных приложений m.Parking, UniPark и Parkman.

Парковку также можно заказать и оплатить с помощью SMS. Обратите внимание, что в этом случае взимается дополнительная комиссия оператора. А при оплате через мобильное приложение, к которому привязана банковская карта, дополнительная комиссия не взимается.

Те, у кого нет мобильных приложений, могут оплатить парковку в ближайшем паркомате. После ввода регистрационного номера автомобиля и оплаты его стоянки класть распечатанный парковочный чек на переднюю панель автомобиля не обязательно.

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