Вниманию вильнюсцев. В желтую и зеленую парковочные зоны включаются новые улицы

Вниманию жителей Вильнюса. С 9 и 16 января в столице в зеленую и желтую зоны парковки попадут новые улицы. Это изменение вступает в силу после того, как 1 июля минувшего года Вильнюсский горсовет утвердил обновленные границы платных зон.
С 9 января в желтую зону включаются:
- ул. Vitebsko (44 места);
- ул. Krivūlės (35 мест);
- ул. Lapų (20 мест);
- ул. Rasų (30 мест);
- ул. Linkmenų (45 мест);
- ул. Kernavės, 84 (27 мест);
- ул. Labanoro (16 мест).
Важно обратить внимание, что в переходный период (с 9 по 22 января) водители, которые припарковались в этих местах и не оплатили парковку, не будут оштрафованы. Их лишь предупредят информационным сообщением с напоминанием об этом.
С 23 января в этих местах будет осуществляться обычный контроль. Контролеры будут проверять не только то, оплачена ли парковка, но и не нарушают ли водители при парковке Правила дорожного движения. В случае нарушений водителям будут присылать об этом сообщения.
Желтую зону с 16 февраля пополнят еще несколько улиц:
- ул. Manufaktūrų (47 мест);
- ул. Kaukysos (12 мест).
С 16 января расширится и зеленая зона, в которую попадают:
- ул. Pelesos (195 мест);
- ул. Žirmūnų (32 места);
- ул. Antakalnio (50 мест);
- ул. Lakūnų (95 мест);
- ул. S. Žukausko (161 место);
- ул. J. Kubiliaus (76 мест);
- ул. Žygio (73 места);
- ул. Minties (159 мест).
Переходный период на этих улицах будет действовать с 16 до 27 января, в обычном режиме парковочный контроль начнет осуществляться с 28 января.
Оплата парковки
Жители города смогут приобрести долгосрочные разрешения на парковку в тот день, когда вступает в силу новое правило. Разрешение удобнее всего заказывать на интернет-странице judu.lt или в центрах обслуживания клиентов JUDU:
- пр. Gedimino, 9A;
- ул. Geležinkelio, 16;
- пр. Konstitucijos, 3.
В Вильнюсе парковку в платных местах можно оплачивать с помощью мобильных приложений m.Parking, UniPark и Parkman.
Парковку также можно заказать и оплатить с помощью SMS. Обратите внимание, что в этом случае взимается дополнительная комиссия оператора. А при оплате через мобильное приложение, к которому привязана банковская карта, дополнительная комиссия не взимается.
Те, у кого нет мобильных приложений, могут оплатить парковку в ближайшем паркомате. После ввода регистрационного номера автомобиля и оплаты его стоянки класть распечатанный парковочный чек на переднюю панель автомобиля не обязательно.