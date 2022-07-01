Во время фестиваля «Мы – Украина’22» выбран спектакль, который станет новой постановкой Русдрамтеатра

В Русском драматическом театре Литвы состоялся двухдневный фестиваль драматургии «Мы – Украина’22». Во время фестиваля зрители увидели эскизы спектаклей по пьесам украинских драматургов.

В программе за рамками фестиваля были представлены перформансы литовских режиссеров.

Помимо этого для режиссеров и зрителей были организованы круглый стол и обсуждение эскизов.

По завершении фестиваля комиссия выбрала победителя конкурсной программы — им стал украинский актер и режиссер Виктор Марвин. Его спектакль-эскиз «Семейные сцены» по пьесе Анны Яблонской станет новой постановкой Русского драматического театра Литвы в следующем, 2023-м, году.

Источник