Во время Вильнюсской книжной ярмарки состоится акция в поддержку Украины «Подари тепло библиотеке»

На этих выходных в Вильнюсе в выставочном центре Litexpo будет проходить ежегодная книжная ярмарка. Во время Вильнюсской книжной ярмарки всех участников приглашают присоединиться еще к одной акции в поддержку Украины – «Подари тепло библиотеке».

Речь идет о Черниговской библиотеке. Черниговская областная универсальная научная библиотека имени В. Г. Короленко — это областная универсальная научная библиотека в городе Чернигов. Она является старейшим библиотечно-библиографическим, культурно-просветительским и краеведческим центром Черниговской области.

Черниговская общественная библиотека была открыта в марте 1877 года. Ночью 30 марта 2022 года во время осады Чернигова здание библиотеки было повреждено. За лето здание удалось более-менее привести в порядок. Однако черниговцам нужна помощь в восстановлении отопительной системы. Без тепла страдают не только читатели, но и уникальный книжный архив. Для того чтобы поддержать Черниговскую библиотеку во время Вильнюсской книжной ярмарки, нужно лишь купить чашечку кофе в одном из кафе выставочного центра.

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