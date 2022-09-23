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Во Всемирный день туризма в столице — поиск сокровищ и гидов в красных жилетках, экскурсии и игры

Автор Анжелика Орлёнок
200 Sledite Za Novostjami

В выходные дни, 24 и 25 сентября, в Вильнюсе будет отмечаться Всемирный день туризма. Столица приглашает всех весело провести время в путешествии по 700-летней истории города.

Во Всемирный день туризма в столице &#8212; поиск сокровищ и гидов в красных жилетках, экскурсии и игры

Во Всемирный день туризма в столице — поиск сокровищ и гидов в красных жилетках, экскурсии и игры. Фото и информация — govilnius.lt

Сундук с сокровищами

Организаторы уверены: за 700 лет Вильнюс превратился в настоящий сундук с сокровищами. А открыть его помогут гиды, спрятанные по всему городу. В ориентационной игре «Встречаем 700-летие Вильнюса» надо будет искать проводников, разгадывать загадки и искать спрятанные в городе подсказки.

Гида можно будет узнать по красной жилетке или кепке. Когда вы его встретите — выслушайте специальный рассказ и получите наклейку. А собрав как можно больше наклеек, отправляйтесь в Информационно-туристический центр на ул. Pilies, 2.

Успешные участники игры с 15 часов 24 сентября до 18 часов 27 сентября смогут получить призы. А первые семь команд, которые соберут все наклейки, удостоятся специальных призов. Подробная информация, правила и задания игры — в праздничном флаере.

Во Всемирный день туризма в столице &#8212; поиск сокровищ и гидов в красных жилетках, экскурсии и игры

Фото — govilnius.lt

Экскурсии по отелям

Другая часть мероприятий — экскурсии по пяти известным отелям столицы. Их участники побывают в отелях, познакомятся с их деятельностью, услышат загадочные или смешные истории из жизни отелей и проживающих в них гостей. Узнают о капризах знаменитостей и неожиданных ситуациях. Представители отеля расскажут, о чем туристы спрашивают персонал гостиницы и какие странные вопросы они порой задают.

Во Всемирный день туризма в столице &#8212; поиск сокровищ и гидов в красных жилетках, экскурсии и игры

Фото — govilnius.lt

Воздушный шар, экскурсии и музеи

А если выпадет удачная погода, на Кафедральной площади в субботу и воскресенье можно будет даже побывать на специально созданном для мероприятия воздушном шаре. Там всех будут ожидать представители Туристического информационного центра.

Кроме того, завтра, 24 сентября, бесплатные экскурсии и ориентационные игры будут проводиться и в Павильнисском и Веркяйском региональных парках.

Наконец, 25 сентября — это последнее воскресенье месяца. А значит, можно будет бесплатно посетить многие музеи.

Во Всемирный день туризма в столице &#8212; поиск сокровищ и гидов в красных жилетках, экскурсии и игры

Фото — Моника Крилавичене, govilnius.lt

Подробная программа мероприятий — на страницах govilnius.lt.

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