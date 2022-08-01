Военные беженцы смогут бесплатно пользоваться железнодорожным транспортом

С 1 августа все люди, бежавшие от войны в Литву, смогут бесплатно пользоваться железнодорожным сообщением на местных маршрутах. Об этом сообщают «Литовские железные дороги».

Ранее правило распространялось только на граждан Украины.

Все пассажиры, желающие воспользоваться такой возможностью, должны предоставить подтверждающие документы — паспорт или удостоверение личности (для детей — свидетельство о рождении) и регистрационную карточку, выданную Департаментом миграции.

Граждане Украины, которым до 1 августа выдали бесплатные проездные билеты, смогут ими воспользоваться в порядке, действующем до сих пор. То есть, им будет достаточно предъявить удостоверение личности, подтверждающее гражданство Украины.

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