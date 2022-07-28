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Война в Украине: визит президента Литвы Гитанаса Науседы в Киев

Автор Эвелина Никанорова
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Литва будет поддерживать Украину до ее победы в войне с Россией и продолжит предоставлять ей военную, гуманитарную и финансовую помощь. Об этом в своем выступлении перед Верховной Радой заявил посетивший с визитом Киев президент Литвы Гитанас Науседа.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому Гитанас Науседа вручил высшую государственную награду Литвы — орден им. Витаутаса Великого с золотой цепью.

Война в Украине: визит президента Литвы Гитанаса Науседы в Киев

Гитанас Науседа и Владимир Зеленский

Решение по поводу транспортировки украинского зерна через территорию Беларуси в порты стран Балтии должна принимать сама Украина. Об этом сказал советник президента Литвы Ярослав Неверович. По его словам, Литва не будет решать этот вопрос или инициировать обсуждение этой темы. При этом он подчеркнул, что логистика через Польшу с каждым разом работает все лучше. Напомним, что еще на прошлой неделе Россия и Украина подписали отдельные, но абсолютно идентичные договоры с ООН и Турцией об экспорте зерна через Черное море.

Война в Украине: визит президента Литвы Гитанаса Науседы в Киев

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