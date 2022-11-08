Помощь Украинцам

Волонтеры литовских НПО обеспокоены возможным увеличением числа беженцев

Автор RADIO•R
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Волонтеры литовских неправительственных организаций обеспокоены предстоящей зимой и возможным увеличением числа беженцев.

Волонтеры литовских НПО обеспокоены возможным увеличением числа беженцев

Волонтеры литовских НПО обеспокоены возможным увеличением числа беженцев

По словам представителей Красного Креста в Литве, увеличения потоков пока не фиксируется, однако массовый приток украинских военных беженцев в Литву может начаться в любой день.

Отмечается, что некоторые украинцы в Литве успешно интегрируются. При этом, по словам волонтеров, беженцы по-прежнему часто обращаются за гуманитарной помощью. Не хватает также рабочих мест и курсов литовского языка, отмечают представители Красного Креста.

Волонтеры литовских НПО обеспокоены возможным увеличением числа беженцев

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