Время отправлять посылки. Сколько времени понадобится на их доставку?

«Почта Литвы» напоминает, что на отправку праздничных посылок в страны Западной Европы остается всего несколько дней. Подсчитано, что посылки в страны с большой литовской диаспорой, такие как Великобритания, Норвегия, Ирландия, Нидерланды или Германия, путешествуют от 6 до 13 календарных дней.

А вот посылки, отправленные позже, скорее всего, дойдут до получателей только в самый разгар праздников. Между тем, доставка по таким направлениям, как США, Канада или Австралия в праздничный период занимает более 3 недель, поэтому посылки, отправленные в ближайшие дни, скорее всего, не успеют вовремя дойти до получателя.

Сроки доставки посылок в предпраздничный период

Голландия, Латвия, Эстония, Германия, Польша, Франция, Великобритания – около недели;

Ирландия, Италия – около 2 недель;

США, Канада, Австралия – около 3 недель.

Если посылка путешествует по Литве

Между тем у тех, кто планирует порадовать своих близких подарками в одном из городов Литвы, на это еще есть время. При отправке почтой посылки путешествуют по Литве в среднем около 2-3 дней. А в сети почтоматов LP EXPRESS более 97% посылок доставляются получателю уже на следующий рабочий день. Правда, по мере приближения праздников этот срок может удлиниться.

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