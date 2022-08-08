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Все, что вы хотели узнать о движении на электросамокате

Автор Анжелика Орлёнок
200 Sledite Za Novostjami

Электросамокаты уже давно стали популярным средством передвижения. В столице общая сеть велосипедных дорожек составляет 144 км. А для того, чтобы поездка на электросамокате доставляла удовольствие и была безопасной, надо помнить о правилах, которые важно соблюдать.

Все, что вы хотели узнать о движении на электросамокате

Все, что вы хотели узнать о движении на электросамокате

Важная информация о движении на электросамокате

  • скорость самоката до 25 км/ч;
  • в Старом городе столицы и на некоторых других территориях скорость до 15 км/ч.

На самокатах можно перемещаться:

  • по велосипедной дорожке или выделенной полосе движения, если она есть;
  • по улице или в общем потоке с автомобилями, где действует ограничение скорости до 30 км/ч (например, на велосипедной улице);
  • по пешеходной дорожке или в общем потоке с пешеходами, если поблизости нет другой приспособленной инфраструктуры, а скорость движения по дороге – более 30 км/ч.

Где можно оставлять электросамокат

Все, что вы хотели узнать о движении на электросамокате

  • на полосах техобслуживания или других полосах (например, у деревьев или столбов);
  • возле стоек для велосипедов;
  • таким образом, чтобы не мешать другим участникам дорожного движения (например, вдоль улицы, пешеходной дорожки, возле стоек для велосипедов, стен зданий и т. д.);
  • на автомобильных стоянках, где есть специально выделенное место для электросамокатов, если поблизости нет других вариантов парковки.

Памятка водителя электросамоката

Все, что вы хотели узнать о движении на электросамокате

1. ПЛАНИРУЙТЕ СВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ТАК, ЧТОБЫ НЕ ПРЕВЫШАТЬ СКОРОСТЬ

Скутеры быстрые, но ситуация на дороге меняется еще быстрее. Даже небольшое препятствие на дороге может закончиться болезненно — помните, что колеса самоката восприимчивы даже к самому маленькому камню. Чтобы быть в безопасности, наденьте шлем, а в темное время суток — и светоотражатели.

2. НА ТРОТУАРАХ ПРИОРИТЕТ ОТДАЕТСЯ ПЕШЕХОДАМ

Пешеходов можно обгонять только со скоростью, равной скорости их ходьбы. На тротуаре первенство всегда принадлежит пешеходу, и если произойдет столкновение, это будет не его вина.

3. ВАЖНО СЛУШАТЬ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, А НЕ СВОЮ ЛЮБИМУЮ ПЕСНЮ

Во время вождения важно не отвлекаться на посторонние звуки — надо слушать, что происходит вокруг вас. Обращать внимание на звуки движущегося транспорта. Песни или подкасты в наушниках нарушают концентрацию внимания.

4. НА УЛИЦАХ БЫВАЕТ МНОГО ЛЮДЕЙ

Парки, площади, скверы – это места, где водитель самоката встречает много людей с детьми и домашними животными. Поэтому важно двигаться очень осторожно. Если вы видите, что движение интенсивное, везите самокат рядом с собой.

5. ДЛЯ ДВУХКОЛЕСНЫХ – ПРАВИЛА ОДИНАКОВЫЕ

К водителям самокатов применяются те же правила, что и к велосипедистам. Если есть велосипедная дорожка, обязательно двигаться по ней или по улице со спокойным движением. И только если таковых нет – можно ехать по тротуару. Пешеходы передвигаются по тротуарам, а велосипедные транспортные средства – по велосипедной дорожке.

6. СКУТЕРЫ – НЕ ЕДИНСТВЕННЫЕ НА ДОРОГАХ

Когда вы едете на электросамокате и пересекаете перекресток, обязательно остановитесь или снизьте скорость, чтобы убедиться, что ехать безопасно. Двигаясь через перекресток, сойдите со скутера и везите его рядом с собой. Во всех случаях убедитесь, что другие участники дорожного движения видят и пропускают вас.

7. КАТАЙТЕСЬ НА САМОКАТЕ В ОДИНОЧКУ

Помните: один скутер – одному человеку. Романтические поездки вдвоем, втроем и более на одном самокате запрещены.

8. НЕ БРОСАЙТЕ САМОКАТ ГДЕ ПОПАЛО

Как вы, наверное, уже знаете, самокат нельзя оставлять где попало. И особенно – на перекрестках, автобусных остановках, поперек пешеходных или велосипедных дорожек. Оставляйте его в аккуратно в безопасных местах, вдоль дорожек или на краях тротуаров.

9. НА РУЛЕ — ДВЕ РУКИ

Водить электросамокат можно только двумя руками. Телефоном пользоваться нельзя, и самое безопасное место для него — в рюкзаке, сумочке или кармане, но только не в руках.

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