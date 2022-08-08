Все, что вы хотели узнать о движении на электросамокате

Электросамокаты уже давно стали популярным средством передвижения. В столице общая сеть велосипедных дорожек составляет 144 км. А для того, чтобы поездка на электросамокате доставляла удовольствие и была безопасной, надо помнить о правилах, которые важно соблюдать.

Важная информация о движении на электросамокате

скорость самоката до 25 км/ч;

в Старом городе столицы и на некоторых других территориях скорость до 15 км/ч.

На самокатах можно перемещаться:

по велосипедной дорожке или выделенной полосе движения, если она есть;

по улице или в общем потоке с автомобилями, где действует ограничение скорости до 30 км/ч (например, на велосипедной улице);

по пешеходной дорожке или в общем потоке с пешеходами, если поблизости нет другой приспособленной инфраструктуры, а скорость движения по дороге – более 30 км/ч.

Где можно оставлять электросамокат

на полосах техобслуживания или других полосах (например, у деревьев или столбов);

возле стоек для велосипедов;

таким образом, чтобы не мешать другим участникам дорожного движения (например, вдоль улицы, пешеходной дорожки, возле стоек для велосипедов, стен зданий и т. д.);

на автомобильных стоянках, где есть специально выделенное место для электросамокатов, если поблизости нет других вариантов парковки.

Памятка водителя электросамоката

1. ПЛАНИРУЙТЕ СВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ТАК, ЧТОБЫ НЕ ПРЕВЫШАТЬ СКОРОСТЬ

Скутеры быстрые, но ситуация на дороге меняется еще быстрее. Даже небольшое препятствие на дороге может закончиться болезненно — помните, что колеса самоката восприимчивы даже к самому маленькому камню. Чтобы быть в безопасности, наденьте шлем, а в темное время суток — и светоотражатели.

2. НА ТРОТУАРАХ ПРИОРИТЕТ ОТДАЕТСЯ ПЕШЕХОДАМ

Пешеходов можно обгонять только со скоростью, равной скорости их ходьбы. На тротуаре первенство всегда принадлежит пешеходу, и если произойдет столкновение, это будет не его вина.

3. ВАЖНО СЛУШАТЬ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, А НЕ СВОЮ ЛЮБИМУЮ ПЕСНЮ

Во время вождения важно не отвлекаться на посторонние звуки — надо слушать, что происходит вокруг вас. Обращать внимание на звуки движущегося транспорта. Песни или подкасты в наушниках нарушают концентрацию внимания.

4. НА УЛИЦАХ БЫВАЕТ МНОГО ЛЮДЕЙ

Парки, площади, скверы – это места, где водитель самоката встречает много людей с детьми и домашними животными. Поэтому важно двигаться очень осторожно. Если вы видите, что движение интенсивное, везите самокат рядом с собой.

5. ДЛЯ ДВУХКОЛЕСНЫХ – ПРАВИЛА ОДИНАКОВЫЕ

К водителям самокатов применяются те же правила, что и к велосипедистам. Если есть велосипедная дорожка, обязательно двигаться по ней или по улице со спокойным движением. И только если таковых нет – можно ехать по тротуару. Пешеходы передвигаются по тротуарам, а велосипедные транспортные средства – по велосипедной дорожке.

6. СКУТЕРЫ – НЕ ЕДИНСТВЕННЫЕ НА ДОРОГАХ

Когда вы едете на электросамокате и пересекаете перекресток, обязательно остановитесь или снизьте скорость, чтобы убедиться, что ехать безопасно. Двигаясь через перекресток, сойдите со скутера и везите его рядом с собой. Во всех случаях убедитесь, что другие участники дорожного движения видят и пропускают вас.

7. КАТАЙТЕСЬ НА САМОКАТЕ В ОДИНОЧКУ

Помните: один скутер – одному человеку. Романтические поездки вдвоем, втроем и более на одном самокате запрещены.

8. НЕ БРОСАЙТЕ САМОКАТ ГДЕ ПОПАЛО

Как вы, наверное, уже знаете, самокат нельзя оставлять где попало. И особенно – на перекрестках, автобусных остановках, поперек пешеходных или велосипедных дорожек. Оставляйте его в аккуратно в безопасных местах, вдоль дорожек или на краях тротуаров.

9. НА РУЛЕ — ДВЕ РУКИ

Водить электросамокат можно только двумя руками. Телефоном пользоваться нельзя, и самое безопасное место для него — в рюкзаке, сумочке или кармане, но только не в руках.

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