Все что вы хотели узнать о компенсации цен на электричество

На то, чтобы определиться с выбором поставщика электричества, остается совсем мало времени. Домашние хозяйства, которые расходуют 1000-5000 кВт/ч в год, должны подписать договоры до 18 июня. Между тем сегодня почти 310 тыс. человек, или 42% клиентов второго этапа, еще не выбрали поставщика электроэнергии. Для того чтобы было легче принять решение, важно знать, как будет осуществляться компенсация цен на электричество.

Портал ru.DELFI.lt опубликовал список самых распространенных вопросов о компенсации цен. На них отвечает представитель компании Energijos skirstymo operatorius (ESO) Ренальдас Радвила.

Какая компенсация может быть положена?

Размер компенсации зависит от цены за 1 кВт/ч электроэнергии. После применения компенсации цена не может быть ниже 24 цента/кВт, а компенсация не может быть больше 9 цт/кВт. Например: цена составляет 31 цт/кВт, значит компенсация составит 7 цт/кВт, потребитель заплатит 24 цт/кВт. Если цена составляет 40 цт/кВт, то компенсация составит 9 цт/кВт, а окончательная цена – 31 цт/кВт. Если цена составляет 24 цт/кВт или меньше, то компенсация не полагается.

В какой период будет выплачиваться компенсация за газ и электричество?

Компенсации за электричество и газ будут выплачиваться с 1 июля по 31 декабря 2022 г.

Кто может рассчитывать на компенсацию? Получат ли компенсацию те, кто не выберет независимого поставщика?

Компенсацию получат частные потребители, а также другие потребители электроэнергии, у которых есть право на тарифы для частных потребителей (например, жилтоварищества, администраторы жилых домов). Компенсацию получат как те, кто выбрал частного поставщика, так и те, кто пользуется услугой гарантийной поставки.

Что надо делать, чтобы получить компенсацию?

Ничего делать не надо. Размер компенсации будет указан в счете.

Можно ли будет увидеть в счете размер компенсации?

Да, он будет указан в отдельной строке. Однако компенсация будет указана в счете за следующий месяц. Например, компенсацию за июль укажут в счете за август, за август – в счете за сентябрь и т.д.

Как применяется компенсация в случае использования двойного тарифа?

Если клиент пользуется планом двойного тарифа, то компенсацию будут применять отдельно к каждой зоне. Например, если дневной тариф 33 цт/кВт, то к нему применяется компенсация 9 цт/кВт, а если ночной – 24 цт/кВт – то компенсация применяться не будет.

Будет ли действовать компенсация, если тариф 24 цт/кВт или меньше?

Нет, в этом случае компенсация не полагается.

Полагается ли компенсация потребителям, которые сами участвуют в производстве электричества?

Да, такие потребители смогут пользоваться компенсацией.

Источник

На что еще важно обратить внимание при выборе поставщика электроэнергии – в материале RADIO R LT.