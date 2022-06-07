Практические советы

Все что вы хотели узнать о компенсации цен на электричество

Автор RADIO•R
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На то, чтобы определиться с выбором поставщика электричества, остается совсем мало времени. Домашние хозяйства, которые расходуют 1000-5000 кВт/ч в год, должны подписать договоры до 18 июня. Между тем сегодня почти 310 тыс. человек, или 42% клиентов второго этапа, еще не выбрали поставщика электроэнергии. Для того чтобы было легче принять решение, важно знать, как будет осуществляться компенсация цен на электричество.

Все что вы хотели узнать о компенсации цен на электричество

Все что вы хотели узнать о компенсации цен на электричество

Портал ru.DELFI.lt опубликовал список самых распространенных вопросов о компенсации цен. На них отвечает представитель компании Energijos skirstymo operatorius (ESO) Ренальдас Радвила.

Какая компенсация может быть положена?

Размер компенсации зависит от цены за 1 кВт/ч электроэнергии. После применения компенсации цена не может быть ниже 24 цента/кВт, а компенсация не может быть больше 9 цт/кВт. Например: цена составляет 31 цт/кВт, значит компенсация составит 7 цт/кВт, потребитель заплатит 24 цт/кВт. Если цена составляет 40 цт/кВт, то компенсация составит 9 цт/кВт, а окончательная цена – 31 цт/кВт. Если цена составляет 24 цт/кВт или меньше, то компенсация не полагается.

Все что вы хотели узнать о компенсации цен на электричество

Порядок компенсации электричества

В какой период будет выплачиваться компенсация за газ и электричество?

Компенсации за электричество и газ будут выплачиваться с 1 июля по 31 декабря 2022 г.

Кто может рассчитывать на компенсацию? Получат ли компенсацию те, кто не выберет независимого поставщика?

Компенсацию получат частные потребители, а также другие потребители электроэнергии, у которых есть право на тарифы для частных потребителей (например, жилтоварищества, администраторы жилых домов). Компенсацию получат как те, кто выбрал частного поставщика, так и те, кто пользуется услугой гарантийной поставки.

Что надо делать, чтобы получить компенсацию?

Ничего делать не надо. Размер компенсации будет указан в счете.

Можно ли будет увидеть в счете размер компенсации?

Да, он будет указан в отдельной строке. Однако компенсация будет указана в счете за следующий месяц. Например, компенсацию за июль укажут в счете за август, за август – в счете за сентябрь и т.д.

Как применяется компенсация в случае использования двойного тарифа?

Если клиент пользуется планом двойного тарифа, то компенсацию будут применять отдельно к каждой зоне. Например, если дневной тариф 33 цт/кВт, то к нему применяется компенсация 9 цт/кВт, а если ночной – 24 цт/кВт – то компенсация применяться не будет.

Будет ли действовать компенсация, если тариф 24 цт/кВт или меньше?

Нет, в этом случае компенсация не полагается.

Полагается ли компенсация потребителям, которые сами участвуют в производстве электричества?

Да, такие потребители смогут пользоваться компенсацией.

Источник

На что еще важно обратить внимание при выборе поставщика электроэнергии – в материале RADIO R LT.

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