К Всемирному дню поэзии: три сборника стихов для чистейшей радости

21 марта отмечается Всемирный день поэзии (World Poetry Day). Сегодня берем в руки три стихотворных сборника, чтобы вместе с детьми или в одиночестве насладиться «чистейшим благом» поэзии.

Галина Дядина. Стихи обо всем на свете

(илл. Юлия Устинова, Малыш, 2021) 2+

Добрые и воздушные стихи с юмором для малышей обо всем на свете превращаются в маленькую историю: озорной слоник приходит в гости, мамина подушка греет ушко сказкой, новый песок в песочнице таит сокровища, а ежик собирает грибы под дождем. Незаметные детали вырастают до забавных лирических сюжетов, а похоже звучащие слова подсказывают маленькому читателю «строение» стиха. Атмосферу детского счастья и удивления дополняют чудесные иллюстрации Юлии Устиновой.

Герман Лукомников. Хорошо, что я такой. Почти детские стихи

(илл. Коля Филиппов, Самокат, 2019) 10+

Изумительная поэзия в оригинальной форме лаконичных одностиший, моностихов или коротких двустиший. Здесь собраны цепляющие сразу и накрепко философские размышления о себе, своем месте в мире, о вечном и мимолетном в виде забавных, остроумных сентенций: «Жить так больно, но прикольно», « Все живое каждый день я поздравляю с днем рожденья», «День нормальненько прошел, Это я его провел», « Я искатель приключений В мире слов и их значений» и так далее. Выразительная графика Коли Филлипова наполняет паруса читательского воображения навстречу поэтическому удовольствию!

Луиза Глик. Дикий ирис. Аверн. Ночь, всеохватная ночь

(Inspiria, 2023)

Собрание из трех циклов стихов лауреата Нобелевской премии 2020 года, американской поэтессы Луизы Глик. Награду ей вручили с формулировкой «за ясный поэтический голос, который со строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным». Непривычные для нашего уха стихи без рифмы, стихи в прозе выстроены с четким ритмом и динамическим развитием темы. Размышления о вечном переплетаются с фиксацией текущих событий, дневниковая интимность — с ироничной отстраненностью, хрупкий подснежник — с сырым ветром нового мира.