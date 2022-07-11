Вскоре может состояться визит папы римского Франциска в Украину

Папа римский Франциск, возможно, уже в августе посетит Украину. Об этом сообщил секретарь Ватикана по отношениям с государствами.

Этот визит может состояться после поездки папы в конце июля в Канаду.

Папа римский неоднократно говорил о необходимости прекратить военные действия в Украине, а также о желании посетить страну.

Впрочем, в мае папа римский Франциск заявлял, что из-за войны в Украине в большей степени заинтересован в поездке в Москву, а не в Киев.

Папа римский неоднократно осуждал Россию за военное вторжение в Украину, однако не высказывался критически в отношении президента России. Сейчас, по всей видимости, позиция понтифика изменилась.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.