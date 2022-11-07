Интервью Однажды в АмеRике

Вторым собеседником стала Каролина Родригез-Гриер, представитель Mi Familia Vota, организации, выступающей за распространение информации о выборах среди испаноязычного населения США

Автор RADIO•R
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RADIO•R представляет цикл интервью «Однажды в АмеRике». Он посвящён промежуточным выборам в Конгресс и Палату Представителей, которые пройдут в США 8 ноября.

В рамках международной программы, организованной Центром иностранной прессы, группа журналистов из 25 стран мира приехала в США, чтобы познакомиться с этими выборами поближе и понять этот процесс изнутри.

Вторым собеседником RADIO•R стала Каролина Родригез-Гриер, представитель Mi Familia Vota, организации, выступающей за распространение информации о выборах среди испаноязычного населения США. Во время небольшого интервью собеседница рассказала о важности выборов, о том, стоит ли создавать политическую партию, основу которой составили бы испаноязычные граждане США, а также упомянула несколько других важных аспектов.

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