Выходные. Придумываем новые семейные традиции

Впереди выходные, а значит самое время обсудить, какие интересные традиции можно добавить в свою жизнь. И если это получится, то, возможно, монотонная повседневность заиграет совсем другими красками.

Первый и самый простой совет

Субботним утром можно не спешить с подъемом. Позовите детей (если они, конечно, еще не выросли) к себе, и тогда с ними можно будет лениво валяться, говорить обо всем на свете и смеяться. Когда дети подрастут, они будут вспоминать такие неспешные «утра» с теплотой.

В выходные можно собраться всем вместе за столом

Есть даже исследования, которые показывают, что в семьях, где существует такая традиция, у детей реже бывают проблемы в школе с учебой и поведением. А можно к обычным приемам пищи добавить немного веселья. Например, без предупреждения объявить, что завтрак и обед сегодня поменялись местами. Можно вместе посмотреть за завтраком мультики или какую-нибудь программу по перестройке домашнего интерьера. И помечтать, какие — даже незначительные — изюминки могли бы освежить дом. Такие совместные времяпровождения очень сближают семью.

Уделить внимание каждому

Еще можно поработать над тем, чтобы во время семейных посиделок внимание уделялось каждому. Даже самому маленькому домочадцу. Психологи предлагают такую идею. Можно положить на стол яркую салфетку (вообще, это может быть что угодно — хоть плюшевый мишка) и установить правило, что слово дается тому, у кого в руках этот предмет. Никто не должен его перебивать. А теперь пустите свой «разговорный талисман» по кругу. Такая игра поможет младшим детям научиться выражать вслух свои мысли и внимательно слушать других.

Оптимистично подвести итоги

За ужином (или перед сном) очень полезно бывает обсудить, что хорошего произошло за этот день. Это поможет завершить его на позитивной ноте.

Главное — фантазия и импровизация

Таких идей можно придумать множество. Это могут быть совместные чтения вслух или настольные игры. Песни — самые разные, но не шумные — перед сном. Отмечания именин или любых шуточных праздников. Вечера без гаджетов. А еще можно собирать и вспоминать семейные шутки и забавные истории, делать альбомы с фотографиями. Можно по выходным сообща готовить самые вкусные на свете десерты.

Главное — импровизировать, не быть скучными и ленивыми. И тогда время, проведенное в семейном кругу, будет радостным и теплым.