Замечательная возможность помочь «Дню друзей» — подарить велосипед!

Проекту «День друзей», который каждую субботу проходил в столице возле Белого моста, очень нужна поддержка. Множество украинских детей в нашей стране в рамках проекта получили в подарок велосипеды и самокаты. За время проекта удалось доставить радость и подарить транспортные средства более чем 2500 детей и подростков, из-за войны оказавшихся в нашей стране.

Завтра, 9 июля, состоится завершающее мероприятие проекта, и для него тоже очень нужно собрать 2000 велосипедов и самокатов, которые можно будет подарить украинским детям.

Это могут быть велосипеды и самокаты в хорошем состоянии, из которых «уже выросли» ваши дети. Это могут быть деньги, на которые организаторы приобретут недостающие транспортные средства.

В подарок покупаются велосипеды стоимостью 120 — 200 евро в «Эрмитаже», «Декатлоне» или других магазинах.

На данный момент организаторы «Дня друзей» закупили и ожидают прибытия около 250 новых велосипедов, 500 шлемов и 100 самокатов. Все эти замечательные вещи будут подготовлены для украинских ребят на поляне возле Белого моста, но этого тоже не хватит на всех желающих.

Поэтому если кто-то готов поделиться и подарить б/у велосипед (самокат) или помочь деньгами на покупку нового, или просто прийти к Белому мосту и помочь организаторам в подготовке к завтрашнему мероприятию, будет здорово!

Вся подробная информация — на этой страничке в фейсбуке.