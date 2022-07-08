Помощь Украинцам

Замечательная возможность помочь «Дню друзей» — подарить велосипед!

Автор RADIO•R
200 Sledite Za Novostjami

Проекту «День друзей», который каждую субботу проходил в столице возле Белого моста, очень нужна поддержка. Множество украинских детей в нашей стране в рамках проекта получили в подарок велосипеды и самокаты. За время проекта удалось доставить радость и подарить транспортные средства более чем 2500 детей и подростков, из-за войны оказавшихся в нашей стране.

Замечательная возможность помочь «Дню друзей» &#8212; подарить велосипед!

Завтра, 9 июля, состоится завершающее мероприятие проекта, и для него тоже очень нужно собрать 2000 велосипедов и самокатов, которые можно будет подарить украинским детям.

Это могут быть велосипеды и самокаты в хорошем состоянии, из которых «уже выросли» ваши дети. Это могут быть деньги, на которые организаторы приобретут недостающие транспортные средства.

В подарок покупаются велосипеды стоимостью 120 — 200 евро в «Эрмитаже», «Декатлоне» или других магазинах.

На данный момент организаторы «Дня друзей» закупили и ожидают прибытия около 250 новых велосипедов, 500 шлемов и 100 самокатов. Все эти замечательные вещи будут подготовлены для украинских ребят на поляне возле Белого моста, но этого тоже не хватит на всех желающих.

Поэтому если кто-то готов поделиться и подарить б/у велосипед (самокат) или помочь деньгами на покупку нового, или просто прийти к Белому мосту и помочь организаторам в подготовке к завтрашнему мероприятию, будет здорово!

Вся подробная информация — на этой страничке в фейсбуке.

Замечательная возможность помочь «Дню друзей» &#8212; подарить велосипед!

SRTFondas

Tags:

Похожее

Более трети военных беженцев из Украины уже нашли работу в Литве

Более трети военных беженцев из Украины уже нашли работу в Литве

Автор RADIO•R
Ингрида Шимоните: Литва готова продолжать и усиливать экспертную поддержку Украины

Ингрида Шимоните: Литва готова продолжать и усиливать экспертную поддержку Украины

Автор RADIO•R
«Байрактар Ванагас» уже в Литве

«Байрактар Ванагас» уже в Литве

Автор RADIO•R
В Швейцарии обсудят принципы послевоенного восстановления Украины

В Швейцарии обсудят принципы послевоенного восстановления Украины

Автор RADIO•R
Во время фестиваля «Мы – Украина&#8217;22» выбран спектакль, который станет новой постановкой Русдрамтеатра

Во время фестиваля «Мы – Украина’22» выбран спектакль, который станет новой постановкой Русдрамтеатра

Автор RADIO•R
В Вильнюсской библиотеке появится стеллаж с украинской литературой

В Вильнюсской библиотеке появится стеллаж с украинской литературой

Автор RADIO•R
Основные тезисы выступления президента Украины на саммите НАТО

Основные тезисы выступления президента Украины на саммите НАТО

Автор RADIO•R
В летних лагерях отдохнут около 4000 детей из Литвы и Украины

В летних лагерях отдохнут около 4000 детей из Литвы и Украины

Автор RADIO•R
Фестиваль «Мы – Украина`22» познакомит с украинским театром

Фестиваль «Мы – Украина`22» познакомит с украинским театром

Автор RADIO•R