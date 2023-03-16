Завершилась акция по сбору велосипедов для Украины

В рамках акции «Велосипед для Украины» жители страны, представители бизнеса и различных ведомств собрали 479 велосипедов.

Самыми активными были вильнюсцы, далее следуют жители Каунаса и Клайпеды.

Большинство велосипедов не новые, но в хорошем состоянии. Детские велосипеды составляют примерно одну треть от общего количества.

Кроме того, во время акции были собраны сотни шлемов, светоотражающих жилетов, велосипедных фар, держателей для телефонов, шин и насосов.

Собранные велосипеды будут еще раз тщательно проверены на предмет возможных неисправностей, а затем в мае отправятся в Украину.

Отмечается также, что во время аналогичных акций в Европе Бельгия отправила в Украину примерно такое же количество велосипедов, Венгрия – около 150, а Дания – около сотни.

Источник