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Завершилась акция по сбору велосипедов для Украины

Автор RADIO•R
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В рамках акции «Велосипед для Украины» жители страны, представители бизнеса и различных ведомств собрали 479 велосипедов.

Завершилась акция по сбору велосипедов для Украины

Самыми активными были вильнюсцы, далее следуют жители Каунаса и Клайпеды.

Большинство велосипедов не новые, но в хорошем состоянии. Детские велосипеды составляют примерно одну треть от общего количества.

Кроме того, во время акции были собраны сотни шлемов, светоотражающих жилетов, велосипедных фар, держателей для телефонов, шин и насосов.

Собранные велосипеды будут еще раз тщательно проверены на предмет возможных неисправностей, а затем в мае отправятся в Украину.

Отмечается также, что во время аналогичных акций в Европе Бельгия отправила в Украину примерно такое же количество велосипедов, Венгрия – около 150, а Дания – около сотни.

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