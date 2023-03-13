«Большие изменения в хорошую сторону возможны». В Вильнюсе Жанна Немцова представила книгу об отце

Один из самых ярких российских политиков в последние годы был в оппозиции к Владимиру Путину, поддерживал демократические перемены в Украине и желал своей стране европейского будущего. Однако был убит возле стен Кремля восемь лет назад. Дочь Бориса Немцова создала фонд памяти в честь отца, а теперь написала о нем книгу. Презентация прошла в Музее МО в Вильнюсе.

Жанна Немцова ранее работала на телеканале РБК (Россия) и в русской редакции телерадиокомпании Deutsche Welle (Германия). После убийства отца сосредоточилась на работе фонда Бориса Немцова и называет себя креативным директором организации.

Как она призналась во время презентации, предложение написать книгу было неожиданным. В 2020 году к дочери политика обратилось крупнейшее российское издательство. В марте 2021 года рукопись была готова, однако возникла проблема. Издательство попросило проанализировать текст юристов, чьи критические комментарии, в частности, касались войны на Донбассе и аннексии Крыма.

— В ответ я предложила опубликовать книгу в том виде, в котором сдала, или с комментариями издательства внизу, — рассказала во время презентации Жанна Немцова. — Тогда мне предложили сослаться на мое мнение и сделать ссылки на публикации, в которых я что-то утверждаю. Это был компромисс.

Книга могла, впрочем, не уйти в тираж по другой причине — издательство предложило подождать два месяца. На календаре был декабрь 2021 года. Автор была против: в России ждать нельзя. Книга вышла за месяц до войны в Украине.

— Это не полная биография Бориса Немцова, а книга личных воспоминаний, — подчеркивает Жанна Немцова. — Она разделена на две части — до и после убийства отца.

По ее словам, в издании приводятся малоизвестные факты из биографии политика. Например, о случайности, которая предопределила карьеру: его мама в конце 1980-х собирала подписи против строительства АЭС в Горьком (теперь — Нижний Новгород), и он стал ей помогать. Затем было нашумевшее интервью с академиком Андреем Сахаровым. Так Борис Немцов стал популярным в городе.

— В начале 1990-х о Нижнем Новгороде узнает весь мир, поскольку он становится столицей реформ в России, — утверждает автор книги. — В 1993 году в город приезжала Маргарет Тэтчер. Это был символичный визит в страну, которая движется в направлении демократии. Большие изменения с 1988 по 1995 год в Нижнем Новгороде стали свидетельством того, что они возможны, в том числе в хорошую сторону.

В середине «нулевых» Борис Немцов стал участником протестов в Украине, затем работал внештатным советником Виктора Ющенко. Дочь политика не сомневается, на чьей стороне был бы ее отец в нынешней ситуации.

— После убийства отца я решила сделать делом жизни сохранение политического наследия Бориса Немцова, — отметила Жанна Немцова. — Как его можно описать? Просвещение, свобода информации, европейское будущее России. Это то, о чем он часто говорил в интервью. Что РФ — часть Европы, а не Китая.

Девушка последний раз была в России 24 февраля 2022 года, когда навещала бабушку в Нижнем Новгороде. С тех пор она не посещала РФ, так как опасается уголовного преследования за антивоенную позицию.

— Исход зависит не только от военной и гуманитарной помощи Украине, но и от отношения к войне граждан России, — высказала мнение автор книги. — Понимаю, что опросы не показывают полную картину, но они демонстрируют равнодушие. Фразы «не все так однозначно» и «хорошие русские» уже стали мемами. С таким пассивным обществом сложно представлять позитивный сценарий. Поэтому задачи просвещения остро стоят перед разными организациями и журналистами.