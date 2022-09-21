Жителям Литвы, принимающим у себя военных беженцев из Украины, назначаются компенсации

С приближением зимы ожидается рост потребности в жилье для военных беженцев из Украины. Соцмин напоминает, что владельцам пригодных для жилья помещений, которые безвозмездно примут у себя украинцев, назначаются компенсации.

Срок выплат продлевается с 6 до 9 месяцев, сообщает Министерство социальной защиты и труда.

В текущем месяце бизнесу и организациям, которые расселяли у себя беженцев, будет выплачена сумма около 1 миллиона 300 тыс. евро.

За первого украинца, поселенного в жилых помещениях, полагается выплата в размере 150 евро, а за каждого последующего – по 50 евро в месяц.

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