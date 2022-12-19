9 отличных идей, которые помогут не заскучать дома в праздники

В сегодняшнем выпуске рубрики «По Литве с гидом» наш специалист в области активного образа жизни, Анна из проекта Vilnius4you.ru, советует, как разнообразить свой досуг в праздники. Анна подготовила целый список из 9 идей, в котором каждый сможет найти для себя что-то подходящее.
1. Путешествуйте
В праздники хочется праздничных впечатлений. А что может быть праздничнее, чем парк света? Можно навестить:
- Lumina park в Вильнюсе
- Парк 1000 šviesų в Румшишкес
- Фестиваль света в Каунасе
- Džiunglių knyga в Ботаническом саду VDU
- или Парк фонарей Didieji Azijos žibintai в Пакруойской усадьбе.
2. Готовьте
Вкусное блюдо на праздничный стол по старинным рецептам, например. Я предлагаю приготовить форшмак. Это блюдо подойдет и как постное.
3. Будьте гидом!
Найдите интересный исторический объект, узнайте о нем и съездите осмотреть с семьей и друзьями (попробуйте съездить в Павловскую республику или узнать больше о Никольской церкви в Вильнюсе, например).
4. Сходите на природу!
В Литве очень много интересных познавательных троп. Рекомендую:
- Ribiškių pažintinis takas
- Šilėnų pažintinis takas
- Sapieginės pažintinis takas
- Strielčikų žygtakis
- Žiegždrių geologinis takas
Правда, важно учитывать погоду. Рельеф у нас холмистый, и в гололед даже небольшие горки могут стать настоящим препятствием.
5. Просвещайтесь!
26 декабря будет, например, работать Мо музей. А 31 декабря — последний день работы интересной выставки в музее Вильнюса. Она рассказывает об удобствах и красоте в квартирах и домах жителей Вильнюса в XIX и ХХ веках.
6. Наслаждайтесь музыкой!
Обычно в праздничный период сложно найти билеты. Но бывают и бесплатные концерты. Если вы любите органную музыку — рекомендую такие бесплатные концерты:
- Betliejaus žvaigždė: Gloria in excelsis Deo 26 декабря в 13:00 в костеле Св. Казимира (ул. Didžioji, 34).
- Мини-концерт органной музыки в Кафедральном соборе Вильнюса 22 и 29 декабря в 12:00.
7. Планируйте!
Составьте себе и семье туристическую программу на 2023 год. Что туда может входить? Музеи, природные места, исторические места, интересные исторические блюда, выставки, города и многое другое.
8. Пробуйте!
Карта цеппелинов с самой необычной начинкой. А вдруг что-то можно попробовать недалеко от вас?
9. Познавайте
Keliauk Lietuvoje создала Карту интересных мест Литвы, внесенных в Книгу рекордов нашей страны. А некоторые из них даже попали в Книгу рекордов Гиннеса. Почему бы не посетить одно или два?