9 отличных идей, которые помогут не заскучать дома в праздники

В сегодняшнем выпуске рубрики «По Литве с гидом» наш специалист в области активного образа жизни, Анна из проекта Vilnius4you.ru, советует, как разнообразить свой досуг в праздники. Анна подготовила целый список из 9 идей, в котором каждый сможет найти для себя что-то подходящее.

1. Путешествуйте

В праздники хочется праздничных впечатлений. А что может быть праздничнее, чем парк света? Можно навестить:

Lumina park в Вильнюсе

Парк 1000 šviesų в Румшишкес

Фестиваль света в Каунасе

Džiunglių knyga в Ботаническом саду VDU

или Парк фонарей Didieji Azijos žibintai в Пакруойской усадьбе.

2. Готовьте

Вкусное блюдо на праздничный стол по старинным рецептам, например. Я предлагаю приготовить форшмак. Это блюдо подойдет и как постное.

* Рецепт форшмака тут

3. Будьте гидом!

Найдите интересный исторический объект, узнайте о нем и съездите осмотреть с семьей и друзьями (попробуйте съездить в Павловскую республику или узнать больше о Никольской церкви в Вильнюсе, например).

4. Сходите на природу!

В Литве очень много интересных познавательных троп. Рекомендую:

Ribiškių pažintinis takas

Šilėnų pažintinis takas

Sapieginės pažintinis takas

Strielčikų žygtakis

Žiegždrių geologinis takas

Правда, важно учитывать погоду. Рельеф у нас холмистый, и в гололед даже небольшие горки могут стать настоящим препятствием.

5. Просвещайтесь!

26 декабря будет, например, работать Мо музей. А 31 декабря — последний день работы интересной выставки в музее Вильнюса. Она рассказывает об удобствах и красоте в квартирах и домах жителей Вильнюса в XIX и ХХ веках.

6. Наслаждайтесь музыкой!

Обычно в праздничный период сложно найти билеты. Но бывают и бесплатные концерты. Если вы любите органную музыку — рекомендую такие бесплатные концерты:

Betliejaus žvaigždė: Gloria in excelsis Deo 26 декабря в 13:00 в костеле Св. Казимира (ул. Didžioji, 34).

Мини-концерт органной музыки в Кафедральном соборе Вильнюса 22 и 29 декабря в 12:00.

7. Планируйте!

Составьте себе и семье туристическую программу на 2023 год. Что туда может входить? Музеи, природные места, исторические места, интересные исторические блюда, выставки, города и многое другое.

8. Пробуйте!

Карта цеппелинов с самой необычной начинкой. А вдруг что-то можно попробовать недалеко от вас?

9. Познавайте

Keliauk Lietuvoje создала Карту интересных мест Литвы, внесенных в Книгу рекордов нашей страны. А некоторые из них даже попали в Книгу рекордов Гиннеса. Почему бы не посетить одно или два?

Конечно же, следовать всем пунктам совсем не обязательно. Выберите два-три — и уже даже в этом случае ваши праздники получат дополнительный колорит. До новых встреч в новом году!