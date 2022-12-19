Отдых в Литве По Литве с гидом

9 отличных идей, которые помогут не заскучать дома в праздники

Автор RADIO•R
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В сегодняшнем выпуске рубрики «По Литве с гидом» наш специалист в области активного образа жизни, Анна из проекта Vilnius4you.ru, советует, как разнообразить свой досуг в праздники. Анна подготовила целый список из 9 идей, в котором каждый сможет найти для себя что-то подходящее.

9 отличных идей, которые помогут не заскучать дома в праздники

По Литве с гидом. Как не заскучать дома в праздники

1. Путешествуйте

В праздники хочется праздничных впечатлений. А что может быть праздничнее, чем парк света? Можно навестить:

  • Lumina park в Вильнюсе
  • Парк 1000 šviesų в Румшишкес
  • Фестиваль света в Каунасе
  • Džiunglių knyga в Ботаническом саду VDU
  • или Парк фонарей Didieji Azijos žibintai в Пакруойской усадьбе.
9 отличных идей, которые помогут не заскучать дома в праздники

Фото из личного архива автора

2. Готовьте

Вкусное блюдо на праздничный стол по старинным рецептам, например. Я предлагаю приготовить форшмак. Это блюдо подойдет и как постное.

9 отличных идей, которые помогут не заскучать дома в праздники

Фото — 700vilnius.lt. Рецепт — Александр Белый

* Рецепт форшмака тут

3. Будьте гидом!

Найдите интересный исторический объект, узнайте о нем и съездите осмотреть с семьей и друзьями (попробуйте съездить в Павловскую республику или узнать больше о Никольской церкви в Вильнюсе, например).

9 отличных идей, которые помогут не заскучать дома в праздники

Фото из личного архива автора

4. Сходите на природу!

В Литве очень много интересных познавательных троп. Рекомендую:

  • Ribiškių pažintinis takas
  • Šilėnų pažintinis takas
  • Sapieginės pažintinis takas
  • Strielčikų žygtakis
  • Žiegždrių geologinis takas

Правда, важно учитывать погоду. Рельеф у нас холмистый, и в гололед даже небольшие горки могут стать настоящим препятствием.

9 отличных идей, которые помогут не заскучать дома в праздники

Фото из личного архива автора

5. Просвещайтесь!

26 декабря будет, например, работать Мо музей. А 31 декабря —  последний день работы интересной выставки в музее Вильнюса. Она рассказывает об удобствах и красоте в квартирах и домах жителей Вильнюса в XIX и ХХ веках.

9 отличных идей, которые помогут не заскучать дома в праздники

Фото из личного архива автора

6. Наслаждайтесь музыкой!

Обычно в праздничный период сложно найти билеты. Но бывают и бесплатные концерты. Если вы любите органную музыку — рекомендую такие бесплатные концерты:

  • Betliejaus žvaigždė: Gloria in excelsis Deo 26 декабря в 13:00 в костеле Св. Казимира (ул. Didžioji, 34).
  • Мини-концерт органной музыки в Кафедральном соборе Вильнюса 22 и 29 декабря в 12:00.

9 отличных идей, которые помогут не заскучать дома в праздники

7. Планируйте!

Составьте себе и семье туристическую программу на 2023 год. Что туда может входить? Музеи, природные места, исторические места, интересные исторические блюда, выставки, города и многое другое.

9 отличных идей, которые помогут не заскучать дома в праздники

8. Пробуйте!

Карта цеппелинов с самой необычной начинкой. А вдруг что-то можно попробовать недалеко от вас?

9 отличных идей, которые помогут не заскучать дома в праздники

9. Познавайте

Keliauk Lietuvoje создала Карту интересных мест Литвы, внесенных в Книгу рекордов нашей страны. А некоторые из них даже попали в Книгу рекордов Гиннеса. Почему бы не посетить одно или два?

9 отличных идей, которые помогут не заскучать дома в праздники

Nuotr. — Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras

Конечно же, следовать всем пунктам совсем не обязательно. Выберите два-три — и уже даже в этом случае ваши праздники получат дополнительный колорит. До новых встреч в новом году!

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