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Карта рекордов Литвы — от самого большого в мире шакотиса до самого маленького музея

Автор Анжелика Орлёнок
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Осень в самом разгаре, и многие жители нашей страны с радостью продолжают путешествовать по Литве с таким же энтузиазмом, с каким они делали это летом. А для того, чтобы придать таким путешествиям дополнительный интерес, агентство Keliauk Lietuvoje подготовило новую тематическую карту — Карту рекордов Литвы. И на ней — целых тридцать таких объектов по всей стране!

Карта рекордов Литвы &#8212; от самого большого в мире шакотиса до самого маленького музея

Nuotr. — O. Shilko Vilniaus rajono TIC

Самая большая янтарная сауна, самая глубокая пещера. Места, где больше всего бассейнов или, например… молотков. Или вот, скажем, Бернардинский сад. Много кто бывал в нем, и не раз. Но все ли знают, что это — старейший общественный парк в Литве? А скульптура-лабиринт из телевизоров в Парке Европы занесена в Книгу рекордов Гиннесса.

Итак, поездку в любой уголок Литвы теперь можно спланировать при помощи Карты, на которую нанесены места, официально названные рекордами Литвы или даже попавшими в Книгу рекордов Гиннесса! Достаточно изучить Карту рекордов страны — и прокладывать свои маршруты так, чтобы можно было увидеть самый большой в мире телевизионный лабиринт, гигантское мыло, самые богатые коллекции лягушек, чертей, медведей, самую высокую в Литве гору, самую маленькую книгу и самый большой автограф, а также узнать о том, что прячется в сердце огромной скульптуры лисы. Отличные впечатления гарантированы!

Карта рекордов Литвы &#8212; от самого большого в мире шакотиса до самого маленького музея

Карта рекордов Литвы

Самый большой ботанический сад

Ботанический сад Вильнюсского университета, расположенный на площади почти 200 га в пригороде Вильнюса Кайренай, поражает не только своими невероятными размерами, но и обилием растений. Здесь каждый может открыть для себя более 10 000 названий растений и полюбоваться их цветением, в зависимости от разных времен года. В саду проходят различные концерты и образовательные мероприятия, а зимой посетителей приглашают покататься на лыжах и санках.

Карта рекордов Литвы &#8212; от самого большого в мире шакотиса до самого маленького музея

Принт-скрин фильма о Ботаническом саде в Кайренай

Дольше всего действовавшая подпольная типография

Подпольная типография ab, спрятанная под теплицей в Каунасском районе, является самой долго работающей типографией такого рода (10 лет), которую не смогла обнаружить советская служба безопасности. В период с 1980 по 1990 годы здесь печатались подпольные издания, которые распространялись по всей стране. Основатели типографии — Витаутас Андзюлис и Юозас Бацевичюс. Теперь типография открыта для посещения. Здесь можно увидеть секретный туннель, печатную машину и выпущенные издания.

Карта рекордов Литвы &#8212; от самого большого в мире шакотиса до самого маленького музея

Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro nuotr.

Множество бассейнов и самая большая янтарная сауна

Агентство Factum внесло Комплекс отдыха и здоровья Atostogų parkas в Кретингском районе, недалеко от Паланги, в Книгу рекордов Литвы как место с самым большим в Литве количеством бассейнов – целых шестнадцать! Из них десять крытых бассейнов (спортивный, четыре массажных, тренировочный, физиотерапевтический, минеральная геотермальная вода, детский, Кнайп-терапия) и шесть бассейнов под открытым небом.

В «Парке отдыха» можно также посетить самую большую в Литве янтарную сауну, оборудованную тремя тоннами натурального янтаря из Балтийского моря. В настоящее время эта янтарная сауна официально объявлена Литовским рекордом. Однако теперь есть новая цель — установить мировой рекорд в качестве единственной в мире общедоступной сауны из натурального янтаря.

Карта рекордов Литвы &#8212; от самого большого в мире шакотиса до самого маленького музея

Гигантская книга и комната с центами

В Шяуляй, в фойе Информационного центра Шяуляйской академии Вильнюсского университета выставлена самая большая книга в Литве. Ее высота составляет 1,25 метра, ширина — 90 сантиметров, толщина — 25 сантиметров. 184-страничная книга о Салдувском кургане весит более 100 килограммов.

Здесь же, в библиотеке Шяуляйской академии, есть комната, украшенная 157 130 литовскими центами. Она является рекордсменом Литвы по наибольшему количеству монет в украшении помещений. Для ее создания использовались в основном монеты номиналом 1 цент. Однако в зале можно также найти монеты номиналом 2, 5, 10, 20 и 50 центов, присланные и привезенные людьми со всей Литвы. Монетами покрыты стены комнаты, потолок, «трон» и карта Литвы, на которой монетами в 1, 2, 5 и 10 литов отмечены крупные города.

Карта рекордов Литвы &#8212; от самого большого в мире шакотиса до самого маленького музея

Самая большая коллекция молотков

Сувалькетис Саулюс Матусявичюс, заболевший «молотковой болезнью», за три года не только собрал более полутысячи различных молотков и открыл Музей молотков в Вилкавишкском районе, но и официально зафиксировал рекорд. В 2020 году он улучшил собственный рекорд — тогда в его коллекции было целых 1137 молотков. Сейчас нетрадиционных экспонатов стало еще больше. В их числе — молот весом 20 килограммов и молоточек винодела весом всего 20 граммов, а также молотки для специй, для чеканки денег и даже молотки, сделанные заключенными.

А возле Музея молотков можно увидеть и еще один рекорд — самую большую скульптуру этого инструмента. Молот высотой почти 4 метра построил сам основатель музея, чтобы посетителям было легче найти музей.

Карта рекордов Литвы &#8212; от самого большого в мире шакотиса до самого маленького музея

Фото со страницы Музея молотков в фейсбуке

Самый маленький музей

Музей Баублис Дионизаса Пошки в Шилальском районе — самый маленький и самый старый музей в стране. Он был основан более 200 лет назад в стволе дуба. Здесь до сих пор хранятся антикварные находки, книги и даже челюсть кита. А Баублис — это название дуба, которому на момент основания музея было около 1000 лет.

Карта рекордов Литвы &#8212; от самого большого в мире шакотиса до самого маленького музея

Фото — со страницы музея в фейсбуке

Коллекция медведей

Установленный в Вильнюсе литовский рекорд – 256 игрушечных мишек в одном месте – Жемайтийский туристический информационный центр собирается превзойти почти в двадцать раз! Жемайтийцы уже подали заявку на рекорд Литвы, ведь в «Музее медведя» в Тяльшяй насчитывается целых 4683 медведя. Среди них — авторские мишки, плюшевые медвежата из детства, и даже мишки из лопуха. Медведь не зря считается символом жемайтийцев — Туристический информационный центр Жемайтии предлагает даже специальный маршрут «Медвежьими тропами», гуляя по которому в Тяльшяй можно найти 50 медведей!

Карта рекордов Литвы &#8212; от самого большого в мире шакотиса до самого маленького музея

Самый большой шакотис в мире

На целых полтора метра выше легенды литовского баскетбола Арвидаса Сабониса – настолько высокий шакотис можно увидеть в Музее шакотисов в Друскининкайском районе. Рогатый торт, для выпечки которого в 2015 году потребовалось 71,5 кг яиц и 48 кг муки, безоговорочно стал не только литовским, но и мировым рекордсменом. А помимо шакотиса-рекордсмена высотой 3,72 метра и весом 85,8 килограмма в музее можно увидеть также венгерские, шведские и даже японские шакотисы.

Карта рекордов Литвы &#8212; от самого большого в мире шакотиса до самого маленького музея

Nuotr. — Druskininku turizmo ir informacijos centras

Самый большой и выше всех побывавший в космосе Литовский триколор

Из космоса — в Молетай. Флаг, проделавший такой путь, украшает экспозицию Литовского музея этнокосмологии. Флаг, увековеченный двумя записями в книге рекордов Литвы, участвовал в гражданской мисии Inspiration4 и поднялся на высоту более 585 километров над Землей. А теперь его можно увидеть на смотровой площадке Музея этнокосмологии в районе Молетай.

Карта рекордов Литвы &#8212; от самого большого в мире шакотиса до самого маленького музея

Nuotr. — Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras

Познакомиться со всеми тремя десятками самых впечатляющих мест Литвы можно на тематической Карте рекордов Литвы, подготовленной агентством Keliauk Lietuvoje.

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