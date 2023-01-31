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Адам Сэндлер и Дженнифер Энистон отправляются на свадьбу и, наконец-то, в Париж в трейлере «Загадочного убийства 2»

Автор Эвелина Никанорова
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Первый трейлер фильма «Загадочное убийство 2» (Murder Mystery 2) обнародовал Netflix.

Это продолжение детективной комедии 2019 года «Убийство на яхте» (Murder Mystery) с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером в главных ролях.

Действие сиквела происходит спустя четыре года. Супруги Ник (Сэндлер) и Одри (Энистон) Спитц теперь работают детективами на полную ставку, изо всех сил пытаясь вывести свое частное агентство из финансовой ямы. Неожиданно их приглашают на свадьбу старого знакомого — махараджи Викрама (Адиль Ахтар) — на его частном острове. Но неприятности снова преследуют Спитцев, когда жениха похищают с целью получения выкупа вскоре после начала празднества, что делает каждого гламурного гостя, члена семьи и саму невесту подозреваемыми.

Премьера «Загадочного убийства 2» состоится на Netflix 31 марта.

Источник: InterMedia

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