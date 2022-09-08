Афиша. 508-я годовщина Оршанской битвы, 700-летие Тракая, марафон и другие мероприятия ближайших дней

Сегодня в Вильнюсе отмечают 508-ю годовщину Оршанской битвы. По этому случаю от Святых ворот до Кафедральной площади пройдет шествие и концерт Оркестра вооруженных сил Литвы, над Великокняжеским дворцом будет поднят исторический флаг, а в Вильнюсской ратуше пройдет международная конференция, на которой будут обсуждаться вызовы, связанные с агрессией Москвы в регионе.

В Вильнюсе и Клайпеде пройдут мероприятия дней Европейского наследия. Их открытие ознаменуется традиционным символическим колокольным звоном Вильнюсской Греко-католической церкви Святой Троицы. Историк Альфредас Бумблаускас представит культурное наследие Великого княжества Литовского, его связи с Украиной. В Клайпеде мероприятия Дней европейского наследия начнутся с торжественного поднятия флага на корабле-музее М52 Suduvis. Военный корабль, построенный в Германии в 1956-1958 годах, был передан Литовскому морскому музею. Он ждет посетителей в центре портового города, на реке Дане.

В Вильнюсе продолжается международный фестиваль современного цирка HELIUM. Он продлится до воскресенья. Фестиваль проходит на трех разных площадках — Menų spaustuvė, Kablys+Kultūra и в Бернардинском саду. В программе — самые разные цирковые представления: от интимных и забавных шоу до акробатических номеров и выступлений для детей. Программа фестиваля — menuspaustuve.lt.

Сегодня в Тракае начался четырехдневный фестиваль, посвященный дню рождения города. По данным историков, датой основания Тракая можно считать 8 сентября 1322 года, а значит городу в этом году исполняется 700 лет. В программе празднований — впечатляющие театральные и музыкальные представления, ярмарки, спортивные игры и соревнования для молодежи, бесплатные развлечения для малышей и многое другое.

Сегодня, 8 сентября, в Вильнюсе впервые проводится фестиваль для иностранцев, проживающих в столице. Организаторы ожидают, что в мероприятии Open Vilnius’22 примут участие не менее 500 участников. Для них подготовлены различные дискуссии, практические советы о том, как включиться в столичную жизнь и общественную деятельность, а также активные развлечения для всей семьи.

В выходные, 10-11 сентября, в столицу возвращается энергетический уик-энд под названием Mechanizmai. В субботу и воскресенье энергетические компании столицы откроют свои двери для посетителей, и в ходе бесплатных экскурсий покажут, как поступают в дома вильнюсцев тепло, вода, газ и электричество, а также как меняются столичные промышленные районы и транспорт, который движется по их улицам. Большинство экскурсий — бесплатные, регистрация — neakivaizdinisvilnius.lt

10 — 11 сентября состоится фестиваль Kazlų Rūda 2022. На нем выступит множество популярных исполнителей, пройдут мероприятия для любителей спорта и музыки, а также для самых маленьких гостей праздника.

10 сентября в Висагинасе покажут балетный спектакль «Иду домой!». Выступают солистка Польского национального балета Маргарита Симонова и артисты Литовского национального театра оперы и балета Юлия Армалене (Туркина), Виктория Фрик и Войцех Журомскас. Билеты можно приобрести онлайн www.bilietai.lt или в кассе ВЦК «Драугисте».

В субботу, 10 сентября, в 19 часов в рамках городского фестиваля музыки и искусств LoftasFest’22 любители острой пищи планируют поставить новый литовский рекорд «Массовой дегустации острого перца».

С 10 сентября целую неделю в Ширвинтай будет слышаться гул пил. Там будет проходить пленер скульпторов по дереву, а горожане и гости праздника смогут своими глазами увидеть, как рождаются новые произведения искусства.

В воскресенье, 11 сентября, любители активного образа жизни из всех уголков Литвы и из-за рубежа соберутся на одно из крупнейших спортивных мероприятий года — Rimi Vilnius marathon. Беговые трассы пройдут через Старый город, по набережной Нериса, через парк Вингис и другие. Внимание, во время марафона будут временные ограничения движения транспорта. Подробности — vilniausmaratonas.lt.

Во время Вильнюсского марафона шаги будут превращаться в деньги. Компания Neste Lietuva и ассоциация Nardymo Akademija приглашают принять участие в акции Žingsnis dėl Baltijos, «Шаг ради Балтики». За каждый метр, пройденный на специальной беговой дорожке, Neste пожертвует 10 центов на удаление из Балтийского моря затонувших рыболовных сетей, которые выделяют в воду микропластик. Марафон будет проводиться 11 сентября.

Телебашня на один день превратится в музыкальный инструмент. В воскресенье, 11 сентября, пространства Вильнюсской телебашни, обычно невидимые изнутри и недоступные для публики, на один день превратятся в музыкальный инструмент — внутри телебашни будет играть музыка.

Вечером в воскресенье, 11 сентября, на заключительном концерте фестиваля Pasaulis skamba пятнадцать костельных колоколов Старого города Вильнюса прозвучат в уникальной музыкальной композиции, созданной и подаренной городу испанским композитором, музыковедом и исполнителем Llorenço Barberis.

19 — 23 сентября в Литовской национальной библиотеке им. Мартинаса Мажвидаса в рамках «Недели ЮНЕСКО» пройдут дискуссии, посвященные проблемам изменения климата. Мероприятия открытые, участвовать в них могут все желающие. Более подробную информацию можно найти на страницах unesco.lt и facebook.com/UNESCO.LT