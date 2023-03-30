Афиша. 770-летний юбилей Паланги, День физика в столице, Предпасхальная ярмарка в Клайпеде и фотопроект «Я люблю Висагинас»

Паланга отмечает свой 770-летний юбилей. По этому поводу на курорте в течение всего года будет проходить множество мероприятий

Праздновать свой юбилей Паланга начинает в четверг, 30 марта. Целую неделю, до 5 апреля, будут проходить выставки и концерты, лекции и показы фильмов, спортивные соревнования и пешие походы. А главным событием юбилейного года станет Гала-концерт с участием звезд литовского музыкального мира, который состоится 3 июня.

Театр начинается не с вешалки, а с порога, входной двери и стен здания

Так полагает Neakivaizdinis Vilnius и призывает отправиться по новому маршруту Vilniaus teatrai. Sekant mūzų pėdsakais («Вильнюсские театры. По следам муз»), который приглашает посетить столичные театры, не заходя в них. Маршрут проходит мимо семнадцати театров столицы и их историй. Ссылка на маршрут

В субботу, 1 апреля, Вильнюс будет отмечать День физика

Этот крупнейший в Литве студенческий праздник посвящается не только академическому сообществу, но и жителям города. Различные аттракционы, технологии, энтузиазм и хорошее настроение будут ждать жителей и гостей столицы с 10 утра. Главным событием дня станет Динас Заурас, питомец физического факультета, который по традиции в 15 часов пройдет по проспекту Гедиминаса в сторону филологического факультета, чтобы поклясться в вечной любви. Динаса будут сопровождать ретро-автомобили, женский байкерский клуб Vėjų laumės и клуб Beardy Riders RC Vilnius, а музыкальное сопровождение обеспечит духовой оркестр полиции Литвы.

В субботу, 1 апреля, Республика Užupis празднует 25-летний юбилей

Программа юбилея включает ритуальные купания на мосту Užupio и омывание Ангела на главной площади; выдачу праздничных виз и мастер-класс по изготовлению крыльев; чемпионат мира по игре в дурака, шествия, концерты и другие веселые мероприятия.

Усадьба Маркучай (Subačiaus g.124) приглашает на открытие выставки Божены Нарушевич «Ангелы в Вильнюсе»

Оно состоится в 13 час. в субботу, 1 апреля. Экспозицию художница посвятила 700-летию столицы. Божена Нарушевич увлеклась живописью еще в детстве, со временем на ее полотнах ожили в красках те воображаемые миры, с которыми она сроднилась и готова поделиться со зрителями. «Мои картины рождаются одновременно со стихами», — признается художница. Она не скрывает, что верит в добро, в чудеса. Ее палитра – яркая, светлая, как лик ангела. Божена Нарушевич черпает вдохновение не только в реальных пейзажах, лицах, воображаемых мирах, но и в работах своей подруги — замечательного фотографа Божены Мозыро. Регистрация

В субботу, 1 апреля, в Клайпеде состоится Предпасхальная ярмарка

Ярмарка «Стиль и вкус» приглашает всех жителей и гостей Клайпеды посетить предпраздничную ярмарку. С 10 часов утра около 100 различных дизайнеров, производителей и продавцов будут ожидать посетителей в Арене Švyturio. На ярмарке будут представлены одежда и аксессуары молодых литовских дизайнеров, а также элементы домашнего декора, пасхальная атрибутика, изысканные закуски и сладости.

В доме Чюрлениса (ул. Savičiaus g. 11) открылась выставка Kitoks Čiurlionis.Vilniaus dailės draugijoje

Выставку можно будет осмотреть до 27 мая.

На этой неделе музей Вильнюса (ул. Vokiečių, 6) проводит праздничные мероприятия в честь своего второго дня рождения

В субботу, 1 апреля с 11 до 14 часов будет проходить мастер-класс по изготовлению сувенира (подходит семьям с детьми, для участия надо будет приобрести билет в музей).

Коллектив Висагинской публичной библиотеки провел виртуальный фотопроект «Я люблю Висагинас»

На приглашение принять участие в проекте откликнулись 34 участника. Среди них — профессиональные фотографы, любители и просто горожане, которые любят Висагинас и не забывают запечатлевать эту любовь в фотографиях. В течение двух месяцев, в феврале и марте, присланные работы публиковались в группе Висагинской публичной библиотеки в фейсбуке. А теперь все снимки можно увидеть в общем фотоальбоме — достаточно открыть страничку проекта на сайте Висагинской публичной библиотеки.





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