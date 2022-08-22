Афиша. Bunda jau Baltija в честь 33-летия Балтийского пути, походы, ярмарки, фестиваль силачей и другие мероприятия недели

23 августа в 19 часов на Ратушной площади пройдет концерт Bunda jau Baltija. Таким образом Вильнюс отмечает 33-летие Балтийского пути. В концерте примут участие украинская певица Руслана, известные литовские исполнители и ансамбли. Прозвучат национальные гимны трех балтийских сессий — Литвы, Латвии и Эстонии, а также исторический гимн Bunda jau Baltija!

В Шяуляй начался фестиваль Šiaulių naktys. В рамках «Ночей Шяуляя» пройдет множество концертов, выставок и творческих мастерских, состоятся гонки дронов, марш светящихся людей и транспортных средств, а также автобусные экскурсии. А в среду Шяуляй отметит День независимости Украины — вместе с украинскими художниками.

Завтра, 23 августа, — День открытых дверей в Тускуленском мемориальном парке. С 10 до 17 часов его можно будет посетить бесплатно.

23 августа на ж/д вокзале Вильнюса в баре на железнодорожном вокзале Peronas пройдут показы литовских короткометражных фильмов. Вниманию зрителей представят 5 фильмов. Вход бесплатный. Начало в 21:00, программа рассчитана на лиц в возрасте 16+.

23 и 24 августа в Вильнюсе и Каунасе пройдут «Дни Балтийского кино». У литовского зрителя будет возможность познакомиться с латвийскими и эстонскими фильмами. Все сеансы мероприятия бесплатные.

Представители современного искусства в День независимости Украины подарят вильнюсцам, украинцам и гостям столицы необычное зрелище. Стена недостроенного «Дома Москвы» станет сценой для уникального танца — перформанса на большой высоте (будет установлено специальное оборудование). 24 августа балерина, глава танцевальной школы CODA Инга Брязкаловайте исполнит вертикальный танец собственного сочинения Dance of Freedom. Перформанс можно будет посмотреть бесплатно 24 августа на ул. Ринктинес, на площадке напротив гостиницы Marriott. Выступления пройдут в 12:30, 16:30 и 18:30 ч.

25 августа Вильнюс приглашает всех желающих на пешие походы протяженностью 5, 10 и 25 километров. Бесплатная регистрация — ejimas.lt

Мистерия Vilniaus sapnas, которую уже увидели тысячи жителей Паланги, Алитуса и Каунаса, 26 августа в 22 часа будет показана жителям и гостям Паневежиса. К бесплатному спектаклю на площади Laisvės готовятся более 40 исполнителей, создаются площадка для танцоров современного танца, сцена для оркестра и спецэффекты.

Организация Mes darom приглашает совместить приятное с полезным — и 26-28 августа присоединиться к акции Darom prie jūros. На мероприятии в Каркле надо будет помочь с укреплением дюн и очисткой пляжей от мусора. А развлекательная программа будет включать в себя кинопоказ, концерты живой музыки под открытым небом, игры и другие интересные образовательные мероприятия. Приезжающих с ночевкой просят зарегистрироваться. Подробности — mesdarom.lt

С 25 по 28 августа в Юодкранте будет проходить XV Фольклорный фестиваль Pūsk, vėjuži. На нем можно будет посмотреть два спектакля, покататься на деревянных парусниках, поучаствовать в играх, различных мастер-классах и других мероприятиях. Ярмарка народного творчества и кулинарного наследия будет работать в Юодкранте все выходные, а в субботу, 27 августа, состоится концерт Аисте Смилгявичюте и группы Skylė.

В последние выходные месяца, 26 — 27 августа, на Ратушной площади в столице будет проходить историческая ярмарка Св. Варфоломея. Ее истоки восходят к 1495 году. А а в наши дни во время двухдневной ярмарки можно будет познакомиться с древними ремеслами, полюбоваться на костюмы Средневековья и эпохи Возрождения, узнать, как проходили сражения в XVII веке, приобрести старинные вещи, реконструированные современными мастерами, и многое другое.

В субботу, 27 августа, в Кайшядорисе состоится фестиваль Galiūnų šventė. В нем примут участие 12 силачей, которые будут тянуть трактор за веревку, переносить тяжести, поднимать автомобили и др. Участников фестиваля ждет также экстремальная полоса препятствий Girelės pelkių pabaisa 2022. А проводы лета будут проходить в сопровождении концертов групп Patruliai и Queens of Roses, исполнителя Radži.

Дубровая роща Каунаса открывается после реконструкции. 27 августа каунасцев и гостей города приглашают заново открыть для себя это место на бесплатном мероприятии. Посетителей ждут развлечения, творческие мастерские, а с наступлением темноты – световые инсталляции и кинотеатр под открытым небом.

27 — 28 августа на Кафедральной площади столицы будет проходить Международный фестиваль военных оркестров Military Tattoo Lithuania 2022. Во время фестиваля будет ограничиваться движение транспорта по проспекту Гедиминаса и части улиц T. Врублевске, Швянтараге, Барборос Радвилайтес и Майроне.