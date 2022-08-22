Мероприятия

Афиша. Bunda jau Baltija в честь 33-летия Балтийского пути, походы, ярмарки, фестиваль силачей и другие мероприятия недели

Автор Анжелика Орлёнок
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23 августа в 19 часов на Ратушной площади пройдет концерт Bunda jau Baltija. Таким образом Вильнюс отмечает 33-летие Балтийского пути. В концерте примут участие украинская певица Руслана, известные литовские исполнители и ансамбли. Прозвучат национальные гимны трех балтийских сессий — Литвы, Латвии и Эстонии, а также исторический гимн Bunda jau Baltija!

Афиша. Bunda jau Baltija в честь 33-летия Балтийского пути, походы, ярмарки, фестиваль силачей и другие мероприятия недели

В Шяуляй начался фестиваль Šiaulių naktys. В рамках «Ночей Шяуляя» пройдет множество концертов, выставок и творческих мастерских, состоятся гонки дронов, марш светящихся людей и транспортных средств, а также автобусные экскурсии. А в среду Шяуляй отметит День независимости Украины — вместе с украинскими художниками.

Афиша. Bunda jau Baltija в честь 33-летия Балтийского пути, походы, ярмарки, фестиваль силачей и другие мероприятия недели

Завтра, 23 августа, — День открытых дверей в Тускуленском мемориальном парке. С 10 до 17 часов его можно будет посетить бесплатно.

23 августа на ж/д вокзале Вильнюса в баре на железнодорожном вокзале Peronas пройдут показы литовских короткометражных фильмов. Вниманию зрителей представят 5 фильмов. Вход бесплатный. Начало в 21:00, программа рассчитана на лиц в возрасте 16+.

Афиша. Bunda jau Baltija в честь 33-летия Балтийского пути, походы, ярмарки, фестиваль силачей и другие мероприятия недели

Nuotr.: Savaitė

23 и 24 августа в Вильнюсе и Каунасе пройдут «Дни Балтийского кино». У литовского зрителя будет возможность познакомиться с латвийскими и эстонскими фильмами. Все сеансы мероприятия бесплатные.

Представители современного искусства в День независимости Украины подарят вильнюсцам, украинцам и гостям столицы необычное зрелище. Стена недостроенного «Дома Москвы» станет сценой для уникального танца — перформанса на большой высоте (будет установлено специальное оборудование). 24 августа балерина, глава танцевальной школы CODA Инга Брязкаловайте исполнит вертикальный танец собственного сочинения Dance of Freedom. Перформанс можно будет посмотреть бесплатно 24 августа на ул. Ринктинес, на площадке напротив гостиницы Marriott. Выступления пройдут в 12:30, 16:30 и 18:30 ч.

Афиша. Bunda jau Baltija в честь 33-летия Балтийского пути, походы, ярмарки, фестиваль силачей и другие мероприятия недели

© DELFI / Josvydas Elinskas

25 августа Вильнюс приглашает всех желающих на пешие походы протяженностью 5, 10 и 25 километров. Бесплатная регистрация — ejimas.lt

Афиша. Bunda jau Baltija в честь 33-летия Балтийского пути, походы, ярмарки, фестиваль силачей и другие мероприятия недели

Мистерия Vilniaus sapnas, которую уже увидели тысячи жителей Паланги, Алитуса и Каунаса, 26 августа в 22 часа будет показана жителям и гостям Паневежиса. К бесплатному спектаклю на площади Laisvės готовятся более 40 исполнителей, создаются площадка для танцоров современного танца, сцена для оркестра и спецэффекты.

Афиша. Bunda jau Baltija в честь 33-летия Балтийского пути, походы, ярмарки, фестиваль силачей и другие мероприятия недели

Фото — vilnius.lt

Организация Mes darom приглашает совместить приятное с полезным — и 26-28 августа присоединиться к акции Darom prie jūros. На мероприятии в Каркле надо будет помочь с укреплением дюн и очисткой пляжей от мусора. А развлекательная программа будет включать в себя кинопоказ, концерты живой музыки под открытым небом, игры и другие интересные образовательные мероприятия. Приезжающих с ночевкой просят зарегистрироваться. Подробности — mesdarom.lt

Афиша. Bunda jau Baltija в честь 33-летия Балтийского пути, походы, ярмарки, фестиваль силачей и другие мероприятия недели

С 25 по 28 августа в Юодкранте будет проходить XV Фольклорный фестиваль Pūsk, vėjuži. На нем можно будет посмотреть два спектакля, покататься на деревянных парусниках, поучаствовать в играх, различных мастер-классах и других мероприятиях. Ярмарка народного творчества и кулинарного наследия будет работать в Юодкранте все выходные, а в субботу, 27 августа, состоится концерт Аисте Смилгявичюте и группы Skylė.

Афиша. Bunda jau Baltija в честь 33-летия Балтийского пути, походы, ярмарки, фестиваль силачей и другие мероприятия недели

В последние выходные месяца, 26 — 27 августа, на Ратушной площади в столице будет проходить историческая ярмарка Св. Варфоломея. Ее истоки восходят к 1495 году. А а в наши дни во время двухдневной ярмарки можно будет познакомиться с древними ремеслами, полюбоваться на костюмы Средневековья и эпохи Возрождения, узнать, как проходили сражения в XVII веке, приобрести старинные вещи, реконструированные современными мастерами, и многое другое.

Афиша. Bunda jau Baltija в честь 33-летия Балтийского пути, походы, ярмарки, фестиваль силачей и другие мероприятия недели

В субботу, 27 августа, в Кайшядорисе состоится фестиваль Galiūnų šventė. В нем примут участие 12 силачей, которые будут тянуть трактор за веревку, переносить тяжести, поднимать автомобили и др. Участников фестиваля ждет также экстремальная полоса препятствий Girelės pelkių pabaisa 2022. А проводы лета будут проходить в сопровождении концертов групп Patruliai и Queens of Roses, исполнителя Radži.

Афиша. Bunda jau Baltija в честь 33-летия Балтийского пути, походы, ярмарки, фестиваль силачей и другие мероприятия недели

Дубровая роща Каунаса открывается после реконструкции. 27 августа каунасцев и гостей города приглашают заново открыть для себя это место на бесплатном мероприятии. Посетителей ждут развлечения, творческие мастерские, а с наступлением темноты – световые инсталляции и кинотеатр под открытым небом.

Афиша. Bunda jau Baltija в честь 33-летия Балтийского пути, походы, ярмарки, фестиваль силачей и другие мероприятия недели

27 — 28 августа на Кафедральной площади столицы будет проходить Международный фестиваль военных оркестров Military Tattoo Lithuania 2022. Во время фестиваля будет ограничиваться движение транспорта по проспекту Гедиминаса и части улиц T. Врублевске, Швянтараге, Барборос Радвилайтес и Майроне.

Афиша. Bunda jau Baltija в честь 33-летия Балтийского пути, походы, ярмарки, фестиваль силачей и другие мероприятия недели

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