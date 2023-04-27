Афиша. День пинхол-фотографий, акция «Национальный лесосад» и день бесплатных музеев

В пятницу, 28 апреля, в 13 час. библиотека им. А. Мицкевича приглашает праздновать Международный день пинхол-фотографий

Пинхол – это фотоаппарат, роль объектива в котором выполняет малое отверстие. Организаторы обещают, что будет возможность его испробовать. Вход свободный, но по регистрации.

На этой неделе Музей Вильнюсского университета открыл на летний сезон колокольню костела Св. Иоанна

Ее можно будет посещать до конца октября, ежедневно с 10.00 до 19.00.

В субботу, 29 апреля, состоится «Национальный лесосад»

Гослесничество Литвы приглашает присоединиться к мероприятию всех жителей Литвы, которые неравнодушны к природе. Мероприятие пройдет по всей Литве, планируется засадить целых 800 га леса 2,8 миллионами деревьев – то есть, количеством, равным числу жителей Литвы. Необходима регистрация.

Супермаркет IKI приглашает испытать свои силы в пешем походе

Цель похода – пройти 15 тыс. шагов (10.5 км). Мероприятие пройдет в разных городах Литвы.

29 апреля – Вильнюс

3 июня – Алитус

2 сентября – Каунас

Участвующих ждут специальные акции, возможность выменять шаги на приз (с помощью приложения #walk15) и трофеи. Регистрация

29 апреля с 12:00 до 15:00 столичное самоуправление приглашает на официальное открытие Японского сада

29 апреля в Вильнюсе наконец-то откроется Японский сад. Его посещение будет бесплатным для всех жителей и гостей столицы Литвы. Напомним, что в минувшие выходные сад уже открылся для посещения и привлек множество гостей. Экс-мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс рад, что такой сад наконец-то появился в столице и даже публиковал фото из парка на своей странице в фейсбуке.

«Настоящие японские сады требуют десятилетий и даже столетий, но всегда бывает начало. В Вильнюсе открылся Японский сад, который, я убежден, останется в этом месте сотни лет», – сказал Шимашюс.

В конце недели, с 28 по 30 апреля в Ниде пройдет весенний праздник рыбаков – Žiobrinės

Программа обширна: ярмарка ремесел, народных изделий и вкусной еды, мастер-классы и концерты в порту Ниды и многое другое.

В выходные, 29 – 30 апреля, в Kulonių kaimas в Молетском районе состоится языческий фестиваль Jorė

Программу и больше информации о празднике весны и весенней зелени можно найти на странице мероприятия в фейсбуке.

В последние выходные апреля в Аникщяй состоится открытие летнего туристического сезона

Организаторы обещают, что целых три дня, с 29 апреля по 1 мая, участники праздника будут бегать по городу, писать письма, обмениваться книгами, много гулять (по картам и без), оценивать новые рестораны, пить чай и пытаться дотянуться до ангелов. Пройдут также экскурсии, походы и забеги, ориентировочные игры, развлечения для детей и многое-многое другое.

Нас ждут длинные выходные, которые продлятся целых 3 дня: 1 мая (понедельник) — нерабочий день

На страницах RADIO•R можно узнать, какие еще дни объявлены выходными в Литве до конца 2023 года.

30 апреля — последнее воскресенье месяца

Это значит, что постоянные экспозиции многих музеев страны можно будет посетить бесплатно. Список музеев можно найти на странице Министерства культуры

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