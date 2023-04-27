Мероприятия

Афиша. День пинхол-фотографий, акция «Национальный лесосад» и день бесплатных музеев

Автор RADIO•R
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В пятницу, 28 апреля, в 13 час. библиотека им. А. Мицкевича приглашает праздновать Международный день пинхол-фотографий

Пинхол – это фотоаппарат, роль объектива в котором выполняет малое отверстие. Организаторы обещают, что будет возможность его испробовать. Вход свободный, но по регистрации.

Афиша. День пинхол-фотографий, акция «Национальный лесосад» и день бесплатных музеев

Афиша. День пинхол-фотографий, акция «Национальный лесосад» и день бесплатных музеев

На этой неделе Музей Вильнюсского университета открыл на летний сезон колокольню костела Св. Иоанна

Ее можно будет посещать до конца октября, ежедневно с 10.00 до 19.00.

Афиша. День пинхол-фотографий, акция «Национальный лесосад» и день бесплатных музеев

В субботу, 29 апреля, состоится «Национальный лесосад»

Гослесничество Литвы приглашает присоединиться к мероприятию всех жителей Литвы, которые неравнодушны к природе. Мероприятие пройдет по всей Литве, планируется засадить целых 800 га леса 2,8 миллионами деревьев – то есть, количеством, равным числу жителей Литвы. Необходима регистрация.

Афиша. День пинхол-фотографий, акция «Национальный лесосад» и день бесплатных музеев

Супермаркет IKI приглашает испытать свои силы в пешем походе

Цель похода – пройти 15 тыс. шагов (10.5 км). Мероприятие пройдет в разных городах Литвы.

  • 29 апреля – Вильнюс
  • 3 июня – Алитус
  • 2 сентября – Каунас

Участвующих ждут специальные акции, возможность выменять шаги на приз (с помощью приложения #walk15) и трофеи. Регистрация

29 апреля с 12:00 до 15:00 столичное самоуправление приглашает на официальное открытие Японского сада

29 апреля в Вильнюсе наконец-то откроется Японский сад. Его посещение будет бесплатным для всех жителей и гостей столицы Литвы. Напомним, что в минувшие выходные сад уже открылся для посещения и привлек множество гостей. Экс-мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс рад, что такой сад наконец-то появился в столице и даже публиковал фото из парка на своей странице в фейсбуке.

«Настоящие японские сады требуют десятилетий и даже столетий, но всегда бывает начало. В Вильнюсе открылся Японский сад, который, я убежден, останется в этом месте сотни лет», – сказал Шимашюс.

Афиша. День пинхол-фотографий, акция «Национальный лесосад» и день бесплатных музеев

Nuotr. Sauliaus Žiūros

В конце недели, с 28 по 30 апреля в Ниде пройдет весенний праздник рыбаков – Žiobrinės

Программа обширна: ярмарка ремесел, народных изделий и вкусной еды, мастер-классы и концерты в порту Ниды и многое другое.

Афиша. День пинхол-фотографий, акция «Национальный лесосад» и день бесплатных музеев

В выходные, 29 – 30 апреля, в Kulonių kaimas в Молетском районе состоится языческий фестиваль Jorė

Программу и больше информации о празднике весны и весенней зелени можно найти на странице мероприятия в фейсбуке.

Афиша. День пинхол-фотографий, акция «Национальный лесосад» и день бесплатных музеев

В последние выходные апреля в Аникщяй состоится открытие летнего туристического сезона

Организаторы обещают, что целых три дня, с 29 апреля по 1 мая, участники праздника будут бегать по городу, писать письма, обмениваться книгами, много гулять (по картам и без), оценивать новые рестораны, пить чай и пытаться дотянуться до ангелов. Пройдут также экскурсии, походы и забеги, ориентировочные игры, развлечения для детей и многое-многое другое.

Афиша. День пинхол-фотографий, акция «Национальный лесосад» и день бесплатных музеев

Нас ждут длинные выходные, которые продлятся целых 3 дня: 1 мая (понедельник) — нерабочий день

На страницах RADIO•R можно узнать, какие еще дни объявлены выходными в Литве до конца 2023 года.

30 апреля — последнее воскресенье месяца

Это значит, что постоянные экспозиции многих музеев страны можно будет посетить бесплатно. Список музеев можно найти на странице Министерства культуры

Афиша. День пинхол-фотографий, акция «Национальный лесосад» и день бесплатных музеев

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