Афиша. Дни литовского кино, регата, праздники урожая и другие события наступающих выходных

В Паневежском киноцентре Garsas начинается фестиваль «Дни литовского кино». В течение недели в рамках фестиваля будут показаны новейшие документальные, художественные, короткометражные фильмы. Пройдут также ретроспективы, посвященные юбилеям известных литовских режиссеров, актеров и исторических личностей. Дни литовского кино продлятся до 6 октября.

В пятницу, 30 сентября, легендарная регата «Осенний ветер», которая будет проходить на Каунасском море уже в 32-й раз, приглашает всех желающих полюбоваться живописными пейзажами — парусами на фоне осенней природы. В регате примут участие более 150 спортивных яхт, мероприятие продлится до 2 октября.

В пятницу, 30 сентября, в Каунасе, во время обеденного перерыва около Собор Святого Михаила Архангела Каунасская общественная библиотека собирается поставить читательский рекорд. К участию приглашают всех желающих. Регистрация в 12:00, а рекорд по чтению вслух будут ставить в 12:30.

В субботу, 1 октября, в Гаргждай пройдет праздник по поводу Всемирного дня животных. Его участников приглашают на шествие Tūkstantkojis, во время которого участников фестиваля ожидают конкурсы и различные сюрпризы. На праздник приглашают всех любителей животных.

В субботу, 1 октября, в 11:30 в деревне Keturiasdešimt Totorių в Пагиряй начнется Праздник урожая. А в воскресенье, 2 октября, такой же праздник пройдет в Лаворишкес. После службы в костеле всех собравшихся ожидают концертная программа, угощения и развлечения для детей.

В субботу, 1 октября, всех, кто неравнодушен к литовским орхидеям, приглашают на природоохранные работы. Встреча участников в 10:30 возле болота Шилену. По окончании работ всех обещают угостить теплым чаем, горячим кофе и закусками. Подробности — pelkiufondas.lt

1 октября в Вильнюс приезжает специализированная ярмарка рассады Aš sodinu. Ярмарка пройдет на автомобильной площадке Litexpo.