Афиша. Фестиваль корюшки в Паланге, Зимний фестиваль в Друскининкай, бесплатные концерты и творческие мастерские

В пятницу, 10 февраля, в Паланге начинается Фестиваль корюшки, который будет проходить уже в 20-й раз

Фестиваль продлится три дня, но больше всего мероприятий состоится в субботу. На ул. Й. Басанавичяус лучшие повара ресторанов и кафе курорта предложат гостям вкуснейшие блюда из свежей, с огуречным ароматом, запеченной, копченой, вяленой корюшки.

Во время фестиваля будут проходить соревнования поваров – в них примут участие команды из Польши, Эстонии, Латвии и Литвы. А известный человек по имени Миндаугас Гальвялис на празднике корюшки постарается поставить свой уже пятый Литовский рекорд и приготовить самую большую в стране паэлью с рыбой и морепродуктами.

Этот человек известен тем, что в 1999 г. испек самую большую в Литве яичницу из 717 яиц, в 2001 г – яичницу из 748 яиц, а в 2002 году – аж из 1219! Есть и еще один рекорд — в 2015 году Миндаугас испек самый большой в Литве жямайчю блинас весом почти 13 кг. Все эти рекорды достигались на той же самой – специально изготовленной мастером — сковороде, на которой в этом году будет готовиться грандиозная паэлья. Для нынешнего рекорда планируется использовать 25 кг риса, 12 кг рыбного филе, 10 кг морепродуктов, горы овощей, фруктов и, конечно же, корюшки. А после того как рекорд будет зафиксирован, всех желающих пригласят угоститься рекордной паэльей.

В программе Фестиваля корюшки – и другие массовые яркие мероприятия, театрализованные шествия и многое другое. Скучать точно не придется!

В пятницу и субботу, 10 и 11 февраля, в Друскининкай (Snow Arena) состоится 10-й, юбилейный, зимний фестиваль LTeam žiemos festivalis 2023 для любителей активного зимнего отдыха

Вечером в пятницу пройдет нетрадиционный забег LTeam Night Sprint — он начнется уже затемно, участники будут соревноваться на 3-километровой трассе, петляющей по лесным тропам и асфальтированному покрытию. После соревнований по бегу участников фестиваля ждет эксклюзивный кинопоказ, на который приглашаются все желающие. А в субботу, 11 февраля, состоится более 30 бесплатных спортивных мероприятий, участники фестиваля смогут попробовать себя в различных зимних видах спорта и соревнованиях, познакомиться с конькобежным спортом, регби, ориентированием, керлингом и др. Кроме спортивно-развлекательных мероприятий на «Зимнем фестивале LTeam» состоится множество соревнований, пройдут конкурс спортивных талисманов, розыгрыши призов и многое другое.

В субботу, 11 февраля, в 11 час. Pavilnių и Verkių региональные парки (Žaliųjų ežerų 53 ) приглашают на мастер-класс по плетению тесьмы

Мастер-класс бесплатный, но необходима регистрация.

В усадьбе Taujėnų продолжается Фестиваль ледовых скульптур

На нем представлено более 30 инсталляций изо льда.

В пятницу, 10 февраля, в 18 час. в Dūmų fabrikas (ул. Dūmų, 5) состоятся творческие мастерские, задача которых — построить инсталляцию у реки Вильня

Эта встреча больше будет интересна жителям Новой Вильни, но принять в ней участие может любой желающий. Необходима регистрация.

В пятницу, 10 февраля, в 18 час. Muzikalkė проводит бесплатный концерт Love Attack в Lukiškių kalėjimas 2.0 (Lukiškių skg 6, kupolas).

Во время концерта свои произведения покажут студенты курса создания электронной музыки, студенты курса импровизации, студенты курса создания песен. Вход свободный.

В пятницу, 10 февраля, в Вильнюсе пройдет встреча с датским фотографом Миккелем Херликом, который стал победителем 16-го Международного фестиваля Vilnius Photo Circle.

«Я пережил большую любовь и большие потери в своей жизни, — говорит о себе Миккель Херлик. — Несколько лет назад я попал в автомобильную аварию, пережил выздоровление и экзистенциальные сомнения. В 2020 году я полностью выздоровел. Этот период был полон осознания, поэтому я смотрю на истории, которые создаю, через призму личного опыта». Встреча начнется в 18 час. в Литовском союзе журналистов (ул. Jogailos, 11, 3-й эт.). Язык встречи: английский.

В субботу, 11 февраля, с 10:00 до 16:00 Kalba mamos и Šeimų darželis приглашают на блошиный рынок, который пройдет в Вильнюсе по адресу ул. Vytenio, 1.

Здесь также с 11.00 до 14.00 пройдет небольшой мастер класс по экологии «NE Šiukšlės».

В 14.00 небольшая дискуссия об экологичном образе жизни.

Те, кто хочет не только участвовать, но и продать вещи на блошином рынке, должны зарегистрироваться до 9 февраля и заплатить 5 евро за участие

С 14 по 19 февраля Музей энергетики и техники (Rinktinės g.2) празднует юбилей — 120 лет электростанции и 20 лет музею

В честь этого юбилея 14 февраля посещение музея и экскурсии проводятся бесплатно, однако на экскурсии необходима предварительная регистрация. Состоятся небольшая книжная ярмарка и дискуссия об истории музея. Вечером, в 19:00, — дегустационный ужин (регистрация, платно).

15, 16 и 17 февраля в музее состоится много бесплатных экскурсий для взрослых и детей, понадобится только купить билет в музей. На все бесплатные экскурсии регистрироваться надо заранее. Более подробная информация

16 февраля Государственный хор Каунаса приглашает на бесплатный концерт в честь Дня восстановления Литовского государства

Приглашения на концерт можно взять в кассе филармонии Каунаса (E. Ožeškienės g. 12) с до 10 февраля с 14 до 18 часов. Количество приглашений ограничено.

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