Афиша. Фестиваль культуры SU-MENĖK, светоинсталляция в Таураге и мероприятия ко Дню болот

Все выходные февраля в столице будет проводиться культурное мероприятие SU-MENĖK, во время которого специальный бесплатный автобус будет возить любителей искусства по галереям и музеям Вильнюса. Открывается фестиваль SU-MENĖK 3 февраля. Во время него разные выставки можно будет посетить бесплатно или за специальную цену. Традиционно во время SU-MENĖK у посетителей галерей и музеев будет возможность собрать штампики и отмечать, сколько художественных заведений вы посетили (список пунктов выдачи специальных буклетиков — sumenek.lt), а те, кто посетит более 20 галерей и музеев, могут претендовать на призы. Информация о маршруте SU-MENĖK — на странице stops.lt.

3 февраля в 18:00 Таураге — культурная столица Литвы 2023 — приглашает на открытие световой и звуковой инсталляции Dievų giesmės во дворе городского замка (ул. Dariaus ir Girėno, 5, Tauragė). Вход свободный. Инсталляцию можно будет увидеть каждую пятницу, субботу и воскресенье до 26 марта.

В библиотеках Каунасского, Клайпедского и Паневежского районов запущено новое приложение для детей Draugoteka. «Приложение преследует несколько важных целей: побудить детей и подростков к чтению, помочь им лучше понять себя и научить их устанавливать качественные социальные отношения – заводить настоящих друзей», – говорят представители библиотек.

4 февраля в 10:30 в честь Всемирного дня водно-болотных угодий Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas приглашает всех желающих на познавательное мероприятие по болотам в регионе Зарасай. В программе — экскурсия и знакомство с болотом, участие в уборке болота под руководством организаторов, отдых с чаем и снеками, лекция о болотах, мастер-классы и др.

4 февраля в 11:00 Vilnelės odisėja приглашает молодежь от 14 до 18 лет в архитектурный кружок. Первая вводная встреча состоится в эту субботу в 11:00 в Литературном музее А. Пушкина (ул. Subačiaus, 124). Планируется, что кружок будет действовать до июня. Главная цель — спроектировать и построить небольшое здание малой архитектуры у реки Вильняле. Регистрация: [email protected]

4 февраля с 11:00 до 16:00 на 5-м этаже ТЦ CUP (ул. Upės, 9) пройдет ярмарка книг из вторых рук. Желающие торговать книгами должны заполнить анкету.

4 февраля в 15:00 театр Atviras ratas (ул. Ašmenos, 8) приглашает на спектакль Vakhtery харьковской театральной труппы. Это спектакль, в котором актеры играют истории из жизни зрителей. Обычно за спектакль играют 5-8 историй. Вход свободный, но организаторы будут рады донату. Необходима регистрация.

3 февраля в 16:00 Вильнюсская консерватория Juozo Tallat-Kelpšos (ул. Gerosios Vilties, 19) приглашает на праздничный концерт в честь 700-летия Вильнюса Rīga sveikina Vilnių. Участвуют: оркестр духовых инструментов музыкальной школы Бронюса Йонушаса и оркестр духовых инструментов университета Латвии. Вход свободный.

5 февраля в 13:30 Литературный музей А. Пушкина (ул. Subačiaus, 124) приглашает на экскурсию о Варваре Пушкиной Varvaros Puškinos pėdsakai Markučiuose. Экскурсия на литовском языке. Место встречи: у главного входа в музей. Необходима регистрация: [email protected]

3 и 4 февраля — последние дни, когда можно осмотреть выставку Vaikų kambarys, автор которой — Миколас Саука (VDA, Titaniko salė, ул. Maironio, 3). В эти дни запланированы две экскурсии по выставке с автором.

3 февраля в 18:00

4 февраля в 14:00

Язык экскурсий — литовский. Вход свободный.

Каждый четверг февраля в 18:30 кафе Nykštukas (ул. Verkių, 27) приглашает самых маленьких (рекомендуется от 4 до 7 лет) провести вечер с театральной труппой Pradžia. В программе: игры, сказки, театр. Организаторы рекомендуют заранее заказывать столик. Телефон +37060567678.

В субботу, 4 февраля, в 16:00 висагинцев и гостей города приглашают в зал «Драугисте» на концерт «Звуки Украины», который представит зрителям украинская театральная труппа «Незаземлені». Труппа «Незаземлені» нашла в Литве временное убежище от войны – в начале 2022 года труппу принял Летний театр Найсяй. «Звуки Украины» — это уникальная возможность услышать самые красивые украинские песни, созданные с древнейших времен до наших дней.

С 7 февраля в зале «Седулина» Висагинского культурного центра (ул. Вильтес, 5) откроется выставка картин Иоланты Жалалене «Процессы», представляющая собой художественное исследование этнографического текстиля. В цикле картин «Процессы» Я. Жалалене создает рассказы о тканях, изображая процесс их изменения во времени, а также сотообразование, выцветание, старение. В них темпоральность переплетается с культурным прошлым, символикой, ткацким ремеслом, традициями общения, отношением современного человека к этому культурному наследию.

В четверг, 2 февраля, в 20:00-21:30, по адресу @createculture.space, ул. Karmelitu, 5 в Вильнюсе состоится artist-talk с фотохудожницей Ниной Целовальниковой. Встреча будет посвящена проектной фотографии. На встрече будут рассмотрены темы:

что такое фотопроект?

какие бывают фотопроекты?

как начать свой первый фотопроект?

откуда брать идеи и вдохновении?

Вход: donation. Собранные средства будут отправлены на благотворительность. Количество мест ограничено.

В пятницу, 3 февраля, в Вильнюсе состоится показ пьесы Indigo. Das Schliemann Projekt о (недостижимой) мечте, страстном и яростном стремлении к цели, правде и лжи, образе и реальности, бесконечном поиске истинного «я», своего рода археологии «я». Пьеса вдохновлена биографией и личностью Генриха Шлимана, предпринимателя, полиглота и первооткрывателя исторической Трои XIX века, а также историей открытия Трои. Автор идеи: Года Гедрайтите, Хореограф: Агния Шейко и танцоры. Место проведения: Dumų fabrikas (ул. Dumų, 5). Цена билетов: 13-25 euro, ссылка.