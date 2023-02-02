Афиша. Фестиваль культуры SU-MENĖK, светоинсталляция в Таураге и мероприятия ко Дню болот

Все выходные февраля в столице будет проводиться культурное мероприятие SU-MENĖK, во время которого специальный бесплатный автобус будет возить любителей искусства по галереям и музеям Вильнюса. Открывается фестиваль SU-MENĖK 3 февраля. Во время него разные выставки можно будет посетить бесплатно или за специальную цену. Традиционно во время SU-MENĖK у посетителей галерей и музеев будет возможность собрать штампики и отмечать, сколько художественных заведений вы посетили (список пунктов выдачи специальных буклетиков — sumenek.lt), а те, кто посетит более 20 галерей и музеев, могут претендовать на призы. Информация о маршруте SU-MENĖK — на странице stops.lt.
3 февраля в 18:00 Таураге — культурная столица Литвы 2023 — приглашает на открытие световой и звуковой инсталляции Dievų giesmės во дворе городского замка (ул. Dariaus ir Girėno, 5, Tauragė). Вход свободный. Инсталляцию можно будет увидеть каждую пятницу, субботу и воскресенье до 26 марта.
В библиотеках Каунасского, Клайпедского и Паневежского районов запущено новое приложение для детей Draugoteka. «Приложение преследует несколько важных целей: побудить детей и подростков к чтению, помочь им лучше понять себя и научить их устанавливать качественные социальные отношения – заводить настоящих друзей», – говорят представители библиотек.
4 февраля в 10:30 в честь Всемирного дня водно-болотных угодий Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas приглашает всех желающих на познавательное мероприятие по болотам в регионе Зарасай. В программе — экскурсия и знакомство с болотом, участие в уборке болота под руководством организаторов, отдых с чаем и снеками, лекция о болотах, мастер-классы и др.
4 февраля в 11:00 Vilnelės odisėja приглашает молодежь от 14 до 18 лет в архитектурный кружок. Первая вводная встреча состоится в эту субботу в 11:00 в Литературном музее А. Пушкина (ул. Subačiaus, 124). Планируется, что кружок будет действовать до июня. Главная цель — спроектировать и построить небольшое здание малой архитектуры у реки Вильняле. Регистрация: [email protected]
4 февраля с 11:00 до 16:00 на 5-м этаже ТЦ CUP (ул. Upės, 9) пройдет ярмарка книг из вторых рук. Желающие торговать книгами должны заполнить анкету.
4 февраля в 15:00 театр Atviras ratas (ул. Ašmenos, 8) приглашает на спектакль Vakhtery харьковской театральной труппы. Это спектакль, в котором актеры играют истории из жизни зрителей. Обычно за спектакль играют 5-8 историй. Вход свободный, но организаторы будут рады донату. Необходима регистрация.
3 февраля в 16:00 Вильнюсская консерватория Juozo Tallat-Kelpšos (ул. Gerosios Vilties, 19) приглашает на праздничный концерт в честь 700-летия Вильнюса Rīga sveikina Vilnių. Участвуют: оркестр духовых инструментов музыкальной школы Бронюса Йонушаса и оркестр духовых инструментов университета Латвии. Вход свободный.
5 февраля в 13:30 Литературный музей А. Пушкина (ул. Subačiaus, 124) приглашает на экскурсию о Варваре Пушкиной Varvaros Puškinos pėdsakai Markučiuose. Экскурсия на литовском языке. Место встречи: у главного входа в музей. Необходима регистрация: [email protected]
3 и 4 февраля — последние дни, когда можно осмотреть выставку Vaikų kambarys, автор которой — Миколас Саука (VDA, Titaniko salė, ул. Maironio, 3). В эти дни запланированы две экскурсии по выставке с автором.
- 3 февраля в 18:00
- 4 февраля в 14:00
Язык экскурсий — литовский. Вход свободный.
Каждый четверг февраля в 18:30 кафе Nykštukas (ул. Verkių, 27) приглашает самых маленьких (рекомендуется от 4 до 7 лет) провести вечер с театральной труппой Pradžia. В программе: игры, сказки, театр. Организаторы рекомендуют заранее заказывать столик. Телефон +37060567678.
В субботу, 4 февраля, в 16:00 висагинцев и гостей города приглашают в зал «Драугисте» на концерт «Звуки Украины», который представит зрителям украинская театральная труппа «Незаземлені». Труппа «Незаземлені» нашла в Литве временное убежище от войны – в начале 2022 года труппу принял Летний театр Найсяй. «Звуки Украины» — это уникальная возможность услышать самые красивые украинские песни, созданные с древнейших времен до наших дней.
С 7 февраля в зале «Седулина» Висагинского культурного центра (ул. Вильтес, 5) откроется выставка картин Иоланты Жалалене «Процессы», представляющая собой художественное исследование этнографического текстиля. В цикле картин «Процессы» Я. Жалалене создает рассказы о тканях, изображая процесс их изменения во времени, а также сотообразование, выцветание, старение. В них темпоральность переплетается с культурным прошлым, символикой, ткацким ремеслом, традициями общения, отношением современного человека к этому культурному наследию.
В четверг, 2 февраля, в 20:00-21:30, по адресу @createculture.space, ул. Karmelitu, 5 в Вильнюсе состоится artist-talk с фотохудожницей Ниной Целовальниковой. Встреча будет посвящена проектной фотографии. На встрече будут рассмотрены темы:
- что такое фотопроект?
- какие бывают фотопроекты?
- как начать свой первый фотопроект?
- откуда брать идеи и вдохновении?
Вход: donation. Собранные средства будут отправлены на благотворительность. Количество мест ограничено.
В пятницу, 3 февраля, в Вильнюсе состоится показ пьесы Indigo. Das Schliemann Projekt о (недостижимой) мечте, страстном и яростном стремлении к цели, правде и лжи, образе и реальности, бесконечном поиске истинного «я», своего рода археологии «я». Пьеса вдохновлена биографией и личностью Генриха Шлимана, предпринимателя, полиглота и первооткрывателя исторической Трои XIX века, а также историей открытия Трои. Автор идеи: Года Гедрайтите, Хореограф: Агния Шейко и танцоры. Место проведения: Dumų fabrikas (ул. Dumų, 5). Цена билетов: 13-25 euro, ссылка.
В Вильнюсе в воскресенье, 5 февраля, в 12:00 в CreateCulture Spacе (ул. Karmelitų, 5) состоится лекция-разговор с психологом. Она будет посвящена тому, как вести себя с близкими и знакомыми, которые борются с онкологическими заболеваниями. Эта встреча состоится в рамках фотовыставки «Про рак. Истории белорусок», приуроченной ко Всемирному дню борьбы против рака. Героинями фотовыставки стали три белоруски, которые проходят лечение от рака молочной железы. Снимки можно увидеть до 12 февраля.
В воскресенье, 5 февраля, в 21:00 в Вильнюсе в клубе Paviljonas (ул. Pylimo, 21B) пройдет дополнительный концерт белорусских комиков. Максим Коновал, Саша Калинкин и Паша Залуцкий выступят на белорусском языке. Поскольку на первый концерт (состоится на несколько часов раньше) все билеты раскуплены, организаторы решили провести еще один концерт. Они анонсируют его так: «Новая программа искреннего юмора на родном языке от талантливых стендап-комиков». Билеты.
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
RADIO•R | TTS ВИСАГИНАС | ЛИТВА ЗА НЕДЕЛЮ | НОВАЯ КЛАЙПЕДА.НОВОСТИ