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Афиша. Говорящие скульптуры, Stintapūkis, бумбинимас и неутомимые проводы зимы

Автор RADIO•R
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В праздничный день, 16 февраля, к интерактивному культурно-образовательному проекту Музея МО «Говорящие скульптуры Вильнюса» добавится скульптура одной из самых выдающихся личностей в истории Литвы – др. Йонаса Басанавичюса

Памятник, который находится в столице рядом с Литовской национальной филармонией, становится 24-м объектом проекта МО, предлагающим жителям и гостям Вильнюса неожиданный и творческий способ знакомства с историей. В рамках проекта «Говорящие скульптуры Вильнюса» все заинтересованные люди могут отсканировать QR-код и принять на свой телефон звонок от выбранного персонажа. С картой вильнюсских говорящих скульптур можно познакомиться здесь

Афиша. Говорящие скульптуры, Stintapūkis, бумбинимас и неутомимые проводы зимы

Nuotr. — Mantas Repecka

После двухлетнего перерыва на Куршскую косу возвращается фестиваль Stintapūkis

С 17 по 19 февраля в Неринге проводится традиционный праздник корюшки, уникальных развлечений и хорошего настроения. Всех гостей ждут концерты, ярмарки и развлечения. Все мероприятия бесплатные.

«Куршская коса славится не только чарующей во все времена года природой, но и богатыми рыболовными традициями. Хотя в силу природных факторов и деятельности человека рыбаки помоложе со временем стали выбирать более легкие способы и орудия лова, те, кто ловит рыбу при помощи бумбинима в Неринге есть до сих пор», — говорит Эдита Лубицкайте, директор Информационного центра культуры и туризма Ниды Agila.

«Бумбинимас» – это известный с давних пор способ ловли корюшки. Суть его заключается в следующем. Рыбаки вырубают большую прорубь, устанавливают в ней сеть. А затем при помощи специальных досок и колотушек начинают выстукивать своеобразную «музыку». Таким образом, по заверениям рыбаков, можно согнать рыбу к месту лова. Программа праздника

Афиша. Говорящие скульптуры, Stintapūkis, бумбинимас и неутомимые проводы зимы

В выходные дни уже начинаются празднования проводов зимы, Ужгавенес

В воскресенье, 19 февраля, в 14 часов на Театральной площади Клайпеды пройдет шумный праздник — Ужгавенес. Посетителей ждет сытная и вкусная ярмарка с главными блюдами Ужгавенес — блинами и шюпиню. Ряженые люди пригласят вас принять участие в праздничных играх и развивающих занятиях.

Афиша. Говорящие скульптуры, Stintapūkis, бумбинимас и неутомимые проводы зимы

В музее-заповеднике Клебонишкского музея народного быта в воскресенье, 19 февраля, тоже будет праздноваться Ужгавенес

Этот праздник обещает быть веселым, сытным, полным развлечений, смеха и сюрпризов. Организаторы предлагают так плотно наесться блинами, чтобы хватило сил до Пасхи и так весело проводить зиму, чтобы она в этом году больше не возвращалась.

Афиша. Говорящие скульптуры, Stintapūkis, бумбинимас и неутомимые проводы зимы

Ну а тех, кто хотел бы отпраздновать Ужгавенес по-жемайтийски, дирекция национального парка Жемайтии приглашает с самого утра 21 февраля отправиться в Плателяй

Обещают веселую шумную программу с выступлениями фольклорных коллективов.

Афиша. Говорящие скульптуры, Stintapūkis, бумбинимас и неутомимые проводы зимы

Nuotr. A. Kuprėlytės

Во вторник, 21 февраля, проводы зимы, Ужгавенес, будут праздноваться и в Алитусе

Как анонсируют организаторы, праздничная суматоха будет сопровождаться шумом, весельем и дегустацией желтых, как весеннее солнце, блинов. Мероприятие начнется в 18 часов во дворе Алитусского историко-краеведческого музея.

Афиша. Говорящие скульптуры, Stintapūkis, бумбинимас и неутомимые проводы зимы

Афиша. Говорящие скульптуры, Stintapūkis, бумбинимас и неутомимые проводы зимы

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